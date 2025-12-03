Más de 150 estudiantes debaten sobre educación y la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea Granada 2031

Estudiantes debaten sobre educación y la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea 2031 - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Junta en Granada ha sido escenario de la mesa redonda 'Educación y candidatura a la capitalidad cultural Granada 2031', un acto que ha puesto en valor el papel esencial de la comunidad educativa como motor y embajadora del proyecto de ciudad.

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, fue la encargada de inaugurar la jornada, destacando la simbiosis entre educación y cultura.

"La educación es, ante todo, transmisión y renovación de la cultura", afirmó, subrayando que "la Capitalidad Cultural no es solo un reconocimiento, es una oportunidad colectiva para repensarnos como ciudad, para conectar educación, cultura, patrimonio, innovación, ciudadanía europea y sostenibilidad".

En su intervención, la delegada hizo hincapié en la dimensión europea de la educación como una prioridad esencial, mencionando la amplia red de programas internacionales, con Erasmus+ a la cabeza, que ya proyectan a Granada en Europa y traen Europa a las aulas.

"Este programa es, en sí mismo, una enorme aportación a la candidatura: un puente cultural vivo, dinámico y formado por miles de estudiantes, docentes e instituciones que actúan como auténticos embajadores europeos de Granada", señaló.

Junto a la delegada, intervinieron en la mesa Antonio Lara Ramos, inspector de Educación y Vicepresidente del Ateneo de Granada; Nuria Calvo, responsable de Proyectos Europeos del IES Severo Ochoa; Montse Núñez, coordinadora de Escuelas Embajadoras del IES Los Neveros; e Irene Martín, coordinadora de Escuelas Embajadoras del IES Francisco Giner de los Ríos.

El debate se estructuró en torno a cuatro bloques temáticos clave: la dimensión europea de la educación y las experiencias en los centros; la educación como factor cultural y la repercusión de los programas europeos; las aportaciones concretas de la educación al proyecto Granada 2031 y la visión de futuro y el camino por recorrer.

El verdadero alma de la jornada fue la intervención del alumnado de once institutos de la provincia, quienes compartieron sus experiencias en programas internacionales y aportaron ideas frescas para implicar a la juventud en la candidatura.

Participaron estudiantes del IES Ángel Ganivet, IES Los Neveros (Huétor Vega), IES Francisco Giner de los Ríos (Motril), IES Severo Ochoa, IES Padre Manjón e IES Padre Suárez, además de representación de la Universidad de Granada.

Sus testimonios fueron la prueba viva de cómo programas como Erasmus+, los intercambios Picasso Mob, el sello LabelFrancÉducation, eTwinning, el Bachillerato Internacional o el Bachibac están forjando una generación de granadinos con mentalidad abierta, plurilingüe y profundamente europea.

Durante el acto se puso de manifiesto la solidez del ecosistema educativo granadino para apoyar la candidatura.

Se destacó la implementación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Educación no Universitaria, así como programas propios como el V Torneo de Debate Educativo (en español, inglés, francés, alemán, chino y portugués), las Aulas Confucio, los intercambios escolares y las múltiples vías para la certificación lingüística del alumnado.

La mesa redonda concluyó con un mensaje de unidad y compromiso, afirmando que Granada aspira a la Capitalidad Cultural Europea 2031 no solo desde su patrimonio histórico, sino desde la fuerza innovadora, inclusiva y cooperativa de su sistema educativo, que ya está construyendo, día a día, los cimientos culturales de la ciudad del futuro.