Más de 180.000 euro para equipamiento en centros de FP cordobeses que estrenan ciclos este curso

Alumno de Formación Profesional en imagen de archivo.
Alumno de Formación Profesional en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 15 noviembre 2025 15:27

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destina más de un 1,3 millones de euros a actuaciones de conectividad y equipamiento necesarias para el desarrollo de la actividad docente en centros públicos que este año estrenan nuevas enseñanzas o grupos de Formación Profesional.

Según ha informado la Junta en una nota, esta medida repercutirá en 66 centros docentes andaluces, con el objetivo de proporcionar los materiales y recursos necesarios que garanticen una formación de calidad para el alumnado. De estos centros, nueve se encuentran en la provincia de Córdoba, teniendo una dotación económica de 183.387,5 euros y beneficiando a alumnado de diez ciclos formativos y cursos de especialización.

De las 73 enseñanzas que serán equipadas, 23 corresponden a cursos de especialización de grado superior, entre los que destacan aquellos implantados por primera vez este curso en Andalucía: Comercio Electrónico --IES Miguel Romero Esteo, Málaga--; Robótica Colaborativa --IES Fernando III en Martos, Jaén, e IES Politécnico Jesús Marín de Málaga--; Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python --centros de Almería, Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada-- y el curso de Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos, con dotación destinada a centros de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Torremolinos (Málaga).

El resto de enseñanzas que recibirán una dotación económica para conectividad y equipamiento son: 25 ciclos formativos de grado medio, 16 de grado superior y nueve grados básicos. La mayoría de estas enseñanzas pertenecen a familias profesionales de sectores que impulsan la modernización y la digitalización del tejido productivo, como Informática y Comunicaciones, Comercio y Marketing o Electricidad y Electrónica.

Además, se aportará equipamiento a ciclos de la familia de Agraria vinculados a sectores tradicionales, como el grado medio de Producción Agropecuaria en el IES La Granja (Jerez de la Frontera, Cádiz) o el grado básico de Agrojardinería y Composiciones Florales en el IES El Almíjar (Cómpeta, Málaga).

La Consejería continúa su compromiso con las energías renovables y el impulso de las enseñanzas en torno al hidrógeno verde, con dotación para los nuevos ciclos de grado medio de Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas en el IES Antonio Gala de Palma del Río (Córdoba) y en el IES Cura Valera de Huércal-Overa (Almería), ciclos de grado superior de Energías Renovables en los centros IES Herrera (Herrera, Sevilla) e IES Juan López Morillas (Jódar, Jaén), así como el grado superior de Química Industrial en el IES María Cabeza Arellano Martínez (Mengíbar, Jaén).

