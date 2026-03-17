Reino Unido dice haber derribado "el mayor número de drones en una sola noche" desde que comenzó la guerra en Irán

El ministro de Defensa británico, John Healey - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha informado este martes de que las fuerzas británicas han derribado durante la madrugada "el mayor número de drones en una sola noche" desde que comenzara el conflicto en Oriente Próximo, cuando el pasado 28 de febrero Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva sorpresa contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en sus vecinos del golfo Pérsico.

"Durante la noche, una unidad británica terrestre de defensa antidrones, que opera en una zona de alto riesgo, derribó el mayor número de drones en una sola noche desde el inicio del conflicto (...) Anoche, aviones Typhoon y F-35 de Reino Unido, con el apoyo de reabastecimiento de combustible en vuelo de las naves Voyager, continuaron realizando patrullas aéreas defensivas sobre Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y el Mediterráneo oriental", ha señalado en redes sociales.

En la misma nota, ha destacado que su "Comando Espacial continúa apoyando la respuesta de Reino Unido y de sus aliados a este conflicto" en curso hace más de dos semanas, incluidos dos escuadrones que han "estado supervisando la actividad de misiles iraníes y proporcionando alertas a (sus) Fuerzas Armadas en la región, contribuyendo a la seguridad de la población británica, las bases y (sus) socios".