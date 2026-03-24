Más de 40 centros educativos de Jaén participarán el 15 de abril en Andújar en la III Feria Provincial de FP

Presentación de la feria. - JUNTA

ANDÚJAR (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

Un total de 43 centros educativos de la provincia de Jaén participarán el próximo 15 de abril en Andújar en la III Feria Provincial de Formación Profesional.

El Pabellón Ferial acogerá esta cita, donde se contará con una zona expositiva en la que los centros ofrecerán información y demostraciones prácticas de sus ciclos formativos, que abarcan las 24 familias profesionales.

Además, habrá un punto de encuentro de empresas para el asesoramiento individualizado, con el fin de dar a conocer la oferta educativa y las posibilidades de empleabilidad futura y actividades complementarias a los centros participantes para conocer el patrimonio cultural y natural de Andújar.

Así se ha puesto de relieve este martes en la presentación de esta III Feria Provincial de FP, al que han asistido el alcalde, Francisco Carmona, y el viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, acompañado por el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano.

Este encuentro se ha consolidado como un espacio de referencia para dar a conocer las distintas familias profesionales, fomentar la orientación académica y profesional, y reforzar la conexión entre el sistema educativo y el tejido productivo de la provincia de Jaén, según ha informado la Junta.

También servirá como un espacio de información compartida entre estudiantes, familias, centros educativos, empresas y la comunidad en general, donde los asistentes tendrán la oportunidad de explorar la gama de programas de Formación Profesional, conocer las demandas del mercado laboral actual y futuro, así como interactuar con expertos en diversos campos profesionales.

La Formación Profesional es una herramienta fundamental "para dar respuesta a las demandas del mercado laboral" y ofrece "una formación práctica, adaptada y de calidad".

Actualmente, la provincia de Jaén tiene una oferta de FP formada por 53 ciclos formativos de Grado Básico, 129 de Grado medio y 108 de Grado Superior, así como cinco Programas Específicos de Grado Básico y 16 Cursos de Especialización.

El viceconsejero ha agradecido la disposición, colaboración y apoyo en la realización de este evento a la Cámara de Comercio y ayuntamiento de Andújar, así como a las distintas empresas colaboradoras.