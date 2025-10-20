Más de 400 estudiantes de ESO recibirán en Jaén formación para prevenir la delincuencia juvenil

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de Prevención de la Delincuencia llegará a más de 400 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de seis centros de Jaén durante este curso 2025-2026.

Los delegados de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación Educativa, Francisco José Solano, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Carazo, han presentado este lunes esta iniciativa en el IES Az-Zait.

Impulsada entre ambas consejerías, empezó a desarrollarse en el curso 2010/2011 y tiene por objetivo la concienciación y prevención de la delincuencia en la población menor que se desarrolla en el entorno educativo.

El programa se impartirá este año en seis institutos de la capital jiennense --Fuente de la Peña, San Juan Bosco, Las Fuentezuelas, Santa Teresa, Santa Catalina y Az-Zait, donde 48 estudiantes de segundo de ESO han asistido a la presentación-- llegando a unos 405 alumnos y alumnas. Desde su inicio han participado 6.863 jóvenes.

A través de un ciclo de tres sesiones, expertos en justicia juvenil y asistencia a víctimas explicarán al alumnado de segundo de la ESO sobre las formas de violencia más habituales en menores, las consecuencias de la comisión de un delito desde la perspectiva de la víctima, así como el trabajo que se realiza con los menores que cumplen medidas judiciales en centros de internamientos.

En su intervención, Carazo ha mostrado su satisfacción por "llevar a cabo un año más este programa tan consolidado y aceptado por la comunidad educativa y por los jueces y fiscales de Menores, que es pionero y referente en toda Andalucía".

"La finalidad es clara, se trata de concienciar a los menores de que a partir de los 14 años se adquiere en España la responsabilidad penal, es decir, que desde el mismo día que cumplen esa edad sus actos inadecuados pueden suponer que tengan que rendir cuentas ante el juez de menores, con las consecuencias que puede tener".

Se les explica qué es un delito, las tipologías que existen y las medidas judiciales que se le pueden imponer, desde la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad o las tareas socioeducativas hasta la privación de libertad en un centro de internamiento.

Por su parte, Solano ha destacado "la importancia de llevar a cabo este convenio de colaboración entre ambas delegaciones como un elemento esencial para una intervención temprana en situaciones de riesgo". Una cooperación que constituye un claro ejemplo de la responsabilidad compartida en la construcción de una red de apoyo y orientación dirigida a la juventud.

Igualmente, ha valorado la labor desarrollada por los centros educativos y los equipos docentes, quienes proporcionan al alumnado herramientas preventivas y generan oportunidades que favorecen su formación integral y desarrollo positivo.

Otra de las actuaciones llevadas a cabo, a lo largo del curso, son las Jornadas de Educación y Justicia que se celebran anualmente entre ambas delegaciones territoriales. En ellas se ofrece a los profesionales de orientación de los centros educativos las pautas y el material utilizado en este Programa de Prevención para trabajar con el alumnado en el aula.

El programa de prevención de la delincuencia juvenil cuenta con el trabajo de personal del Servicio de Justicia de la Delegación de Jaén, en colaboración con expertos profesionales (psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, juristas...) que trabajan con menores infractores en los centros y servicios del sistema de Justicia Juvenil Victimas de Andalucía (SAVA) para que los jóvenes conozcan también el daño y las consecuencias de sus actos en los otros y promover la empatía.

La colaboración entre ambas consejerías también facilita la reeducación de los menores infractores mientras cumplen medidas judiciales, garantizando su escolarización durante su etapa escolar obligatoria.

Ofrece, asimismo, distintos itinerarios y pruebas que le puedan ayudar en la obtención del Título de Educación Secundaria Obligatoria, además de fomentar la continuidad en enseñanzas no obligatorias, tal como se indica en la legislación actual sobre responsabilidad penal del menor.