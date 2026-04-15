Más de 450 profesionales participan en Granada en las I Jornadas de Pedagogía Inclusiva organizadas por la Junta - JUNTA

GRANADA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 450 profesionales y especialistas han participado en la celebración de las I Jornadas de Pedagogía Inclusiva organizadas por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Granada, que han abordado la atención a la diversidad y la mejora de la equidad en el sistema educativo.

Al encuentro, que se ha celebrado en la Facultad de Ciencias de la UGR, ha asistido la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, María José Martín.

La jornada ha tenido como finalidad generar un espacio de reflexión, formación e intercambio de experiencias en torno a la educación inclusiva, entendida no como un mero principio teórico sino como una práctica que se construye diariamente en los centros educativos para garantizar que todo el alumnado, con independencia de sus características personales, sociales o culturales, pueda participar, aprender y desarrollarse en igualdad de oportunidades.

Durante la jornada se han abordado aspectos fundamentales para el avance de la inclusión educativa, entre los que destacan los principios de la educación inclusiva y su aplicación práctica en los centros, así como el intercambio de experiencias reales desarrolladas en distintos contextos educativos de la provincia, con el objetivo de visibilizar buenas prácticas y estrategias eficaces.

Asimismo, se han tratado cuestiones de especial relevancia como la atención al alumnado en aulas específicas, particularmente en el ámbito del Trastorno del Espectro Autista (TEA); la respuesta educativa desde una perspectiva compensatoria ante situaciones de desigualdad; la importancia de la educación emocional, la gestión de conflictos y el bienestar del alumnado; la inclusión en el aula ordinaria y en las distintas etapas educativas, incluida la Educación Secundaria; y finalmente, la transición a la vida adulta y laboral del alumnado con necesidades educativas especiales.

A la jornada han sido convocadas un total de 450 personas, una cifra que adquiere especial relevancia al representar a la mayoría de los 618 profesionales que ejercen en este ámbito en la provincia de Granada, según los datos facilitados por la Delegación.