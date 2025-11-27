Más de 4.500 estudiantes de Almería participan en las 'Charlas sobre Constitución' organizadas por la Junta

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, participa en unas jornadas sobre la Constitución Española. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha inaugurado este jueves en el IES 'Bahía de Almería' la segunda edición de las actividades 'Charlas sobre Constitución' en las que van a participar más de 4.500 estudiantes de 4º de la ESO de los centros educativos de la provincia.

Las charlas, que arrancaron el pasado curso, reúnen a expertos y magistrados en centros educativos para acercar a los estudiantes el conocimiento sobre la Carta Magna, según ha explicado la Junta en una nota.

"En esta segunda edición, con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución el próximo día 6 de diciembre, las ponencias se van a desarrollar a lo largo de los meses de noviembre y diciembre en un total de 57 centros educativos", ha detallado la delegada.

Martín ha valorado esta "importante actividad de carácter formativo" que tiene como objetivo "reforzar la formación de los estudiantes en materia de derechos y deberes fundamentales de la Constitución Española".

En esta línea, ha recordado que "en el contexto del Plan de Convivencia de los centros educativos andaluces, se establecen y se regulan medidas en torno a principios fundamentales como el respeto, la responsabilidad, la corresponsabilidad social, la honestidad, la solidaridad, la generosidad, la participación, la comunicación y el diálogo".

"Valores que deben regir la convivencia en todos los ámbitos de la sociedad y, por supuesto, en los centros educativos de Andalucía", ha añadido la delegada, para quien estas charlas suponen "una gran oportunidad para aproximar a los más jóvenes la importancia de construir un marco de convivencia cívica asentado en el Estado de Derecho y en las libertades individuales".

En el acto, en el que la delegada de la Junta ha impartido la primera ponencia a alumnos del IES Bahía de Almería, han estado presentes también el delegado de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso Martínez, la concejal del área de Empleo del Ayuntamiento de Almería, Lorena Nieto, y el director del IES Bahía de Almería, Juan José Soto.