Más de 460 alumnos se forman este curso en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Almería

Alumnas trabajan en un aula de la Escuela de Arte y Superior de Diseño 'Carlos Pérez Siquier' de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Arte y Superior de Diseño 'Carlos Pérez Siquier' de Almería cuenta este curso con más de 460 alumnos en sus distintas enseñanzas, mientras permanece abierta la convocatoria ordinaria para solicitar plaza dentro del proceso de admisión para el curso 2026/2027.

El centro educativo público ofrece una amplia oferta formativa que incluye modalidades tradicionales como Ilustración, Cerámica artística, Grabado y técnicas de estampación, junto a otras más novedosas como Escultura aplicada al espectáculo, Modelismo de indumentaria y Mobiliario.

A esta oferta se suman los ciclos de Grado Superior de Fotografía y Gráfica publicitaria, que también tienen una gran demanda por parte del alumnado, según ha informado la Junta en una nota.

El plazo de presentación de solicitudes para estas enseñanzas está abierto del 1 de mayo al 20 de junio. En el caso de las Enseñanzas Artísticas Superiores, el periodo comenzó también el 1 de mayo y permanecerá abierto hasta el día 20 del mismo mes.

El proceso de admisión en su convocatoria ordinaria, que incluye las pruebas específicas, adjudicaciones y matriculación, se desarrollará entre junio y julio. Los centros que imparten enseñanzas artísticas superiores, salvo en el caso de danza, funcionan como distrito único, de modo que las plazas se adjudican por concurrencia competitiva según la nota obtenida en la prueba específica de acceso.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha realizado este lunes una visita a la escuela, donde ha mantenido una reunión con el equipo directivo y ha recibido información sobre la evolución del curso académico.

Tras el encuentro, Castillo ha destacado "el inmenso talento, la dedicación y el espíritu innovador de nuestros estudiantes". "Son el reflejo de la calidad de nuestras Enseñanzas Artísticas Superiores y una promesa del futuro cultural que nos espera", ha señalado.

La red andaluza cuenta actualmente con cinco Conservatorios Superiores de Música, uno de Danza, tres Escuelas Superiores de Arte Dramático y nueve Escuelas de Arte y Superiores de Diseño, que ponen a disposición del alumnado una oferta total de 1.162 plazas.

La Escuela de Arte y Superior de Diseño 'Carlos Pérez Siquier' fue creada en 1887 como escuela de artes y oficios y mantiene la misma ubicación que en su origen, en el antiguo claustro del convento de los Dominicos de Almería, un entorno que ha sido utilizado como escenario de varios largometrajes de gran repercusión en la filmografía internacional.