La vía verde de La Engaña estará concluida a finales de junio

Visita de los consejeros de Turismo y Fomento a las obras de la vía verde de La Engaña - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La vía verde de acceso al túnel de La Engaña estará concluida a finales de junio, según han anunciado los consejeros de Fomento, Roberto Media, y de Turismo, Luis Martínez Abad.

Así lo han avanzado este sábado en nota de prensa, tras una visita que han realizado para comprobar el estado de las obras, la primera "gran" actuación llevada a cabo por el Gobierno de Cantabria con una inversión de algo más 4 millones de euros dentro del proyecto integral de recuperación del entorno de La Engaña, que culminará con la construcción del Teleférico del Mirador del Pas.

Ambos consejeros, acompañados del alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García, han manifestado su "satisfacción" dado que "el buen ritmo" que llevan los trabajos permitirá "cumplir con el plazo anunciado".

En este sentido, Media ha señalado que la recuperación del entorno del histórico túnel de Vega de Pas cuenta con la implicación de las Consejerías de Fomento y de Turismo, y ha subrayado que la construcción de la vía verde es el primer paso de "la gran transformación turística de la zona".

"Hemos invertido algo más de 4 millones de euros, una inversión básica para desarrollar todos los proyectos turísticos que tiene el Gobierno en esta comarca y que culminarán con el Teleférico del Mirador del Pas, que será el motor de atractivo turístico", ha afirmado tras incidir en el compromiso del Ejecutivo regional de poner en marcha en esta legislatura el proyecto de esta última instalación.

Por su parte, Martínez Abad ha puesto en valor la ejecución de la senda verde y las actuaciones que se llevarán a cabo para completar un proyecto que "cumple con las expectativas del alcalde y del Gobierno y que va a ser fundamental para atraer un importante número de visitantes a la comarca, lo que va a fijar población y crear empleo".

Al respecto, ha subrayado que ambos proyectos, tanto la recuperación de La Engaña como el futuro teleférico, forman parte de la estrategia del Ejecutivo en su apuesta por "un turismo sostenible" y por la creación de nuevos atractivos que contribuyan a "desestacionalizar y descentralizar el turismo que llega a Cantabria".

Finalmente, el alcalde de Vega de Pas ha manifestado su "alegría", ya que "por fin ve la luz una obra perseguida durante muchos años" y ha asegurado que el futuro teleférico del Mirador del Pas será "la culminación definitiva de lo que aquí se tiene que hacer para que estas zonas no desaparezcan".

UNIÓN DE LA ESTACIÓN DE YERA CON EL TÚNEL

Los trabajos que se están llevando a cabo se centran en la rehabilitación como vía verde de la antigua plataforma del ferrocarril Santander-Mediterráneo, ampliando su alcance para que sirva como acceso rodado hasta la estación inferior del futuro teleférico.

El nuevo acceso a La Engaña, de 4,2 kilómetros, comienza en la carretera autonómica CA-631, de Vega de Pas-Puerto Estacas de Trueba.

La intervención diseñada mejora el acceso a la estación de Yera modificando la intersección del vial para crear un tercer carril, garantizando así mayor comodidad y seguridad para llegar hasta la antigua estación, ha señalado el Gobierno.

Desde ésta se inicia el carril bici-senda peatonal compartida que une la estación con el túnel de La Engaña.

Las obras incluyen, además, la creación de un aparcamiento en la playa de vías de la estación y la reforma del antiguo almacén en la vía muerta como centro de interpretación, información turística y alquiler de bicicletas.

La segunda actuación paralela a la habilitación de los accesos y la vía verde que contempla la recuperación de La Engaña incluye la creación de un albergue en el edificio de la antigua estación.

En su conjunto, el proyecto se basa en actuaciones en movilidad sostenible, recuperación del patrimonio ferroviario del túnel de La Engaña, nuevas infraestructuras turísticas y servicios destinados a senderistas, cicloturistas y visitantes, así como la puesta en valor de los valores ambientales del entorno.