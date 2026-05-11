Seis encuestas sitúan a Moreno al borde de reeditar su mayoría absoluta a seis días de las elecciones del 17M

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, durante un acto de campaña. a 10 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España) - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Seis encuestas de intención de voto publicadas en las últimas horas coinciden en situar al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, al borde de reeditar su actual mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del próximo domingo 17 de mayo, mientras que el PSOE-A registraría su peor resultado histórico por debajo de sus 30 diputados actuales y el resto de partidos, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, mejorarían su resultado de hace cuatro años.

Los sondeos de NC Report para 'La Razón' y de Sigma Dos para 'El Mundo' garantizan la mayoría absoluta del PP-A en los comicios del próximo domingo, el primero con sus actuales 58 diputados y el 43,9% de los votos, y el segundo con entre 55 y 58 escaños --la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz se sitúa en 55-- y el 44,7% de los sufragios.

El resto de encuestas --GAD3 para 'ABC', 40dB para 'El País', Gesop para 'El Periódico' e IMOP para 'El Confidencial'-- ofrecen horquillas que dejan en el aire la repetición de la mayoría absoluta para el PP-A aunque todas las ellas la contempla. GAD3 asigna a los 'populares' entre 54 y 56 escaños con el 42,3% de los votos, 40dB entre 54 y 57 parlamentarios con el 43,3% de los sufragios, Gesop entre 52 y 55 diputados con un 40,9% de los apoyos e IMOP entre 54 y 56 escaños con el 42,8% de los votos.

Todos los sondeos coinciden en asignar al PSOE-A su peor resultado histórico en autonómicas de la mano de María Jesús Montero, con entre 26 y 30 escaños --con Juan Espadas al frente logró 30 en junio de 2022-- y porcentajes de voto entre el 22 y 25 por ciento. Sólo Sigma Dos para 'El Mundo' prevé que los socialistas repitan sus 30 parlamentarios actuales en el mejor resultado de su horquilla (27-30).

Por contra, todas las encuestas prevén un ascenso de Vox respecto a las últimas autonómicas aunque inferior al que apuntaban meses atrás y obtendría entre 14 y 17 escaños, lo que supondría repetir su actual representación en el Parlamento andaluz o crecer en hasta tres diputados.

Cinco de los seis sondeos sitúan a Por Andalucía como cuarta fuerza con entre cinco y siete escaños --repitiendo sus resultados actuales o creciendo en hasta dos parlamentarios--, lo que le garantizaría mantener grupo propio en la Cámara autonómica. Sólo GAD3 sitúa en cuarto lugar a Adelante Andalucía, formación liderada por José Ignacio García, que vería mejorado su porcentaje de votos en 3,3 puntos respecto a hace cuatro años, hasta alcanzar el 7,9%, lo que le permitiría conseguir hasta seis escaños en el Parlamento andaluz, el triple de los dos logrados en 2022. El resto de encuestas le asignan entre cuatro y seis diputados.

