Más de 5.900 menores de tres años iniciaron esta semana el curso en los 152 centros de Huelva

HINOJOS (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Un total de 5.959 menores de tres años iniciaron el miércoles, 3 de septiembre, el curso escolar 2025/26 en las 152 escuelas y centros de Educación Infantil de la provincia, tal y como ha destacado el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, durante su visita a la Escuela Infantil Diego Franco Izquierdo de Hinojos.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Correa, que ha estado acompañado por el delegado de Desarrollo Educativo y FP, Carlos Soriano, la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, y la directora del centro educativo, Rocío Navarro, ha señalado que por tramos de edad, en cero años son 416 niñas y niños, en un año 2.343 y en dos 3.200 escolares.

"Esta cifra subirá porque la matriculación en el primer ciclo de infantil permanece abierta durante todo el curso escolar", ha indicado. Por ello, la Consejería prevé una "tendencia al alza" en la escolarización en Huelva a lo largo del año académico, con la estimación de superar la cifra de 7.229 niñas y niños en la red de escuelas infantiles de la provincia que se alcanzó el año pasado (2024/2025). "De hecho, para este curso la Junta ha ofertado 9.599 plazas en Huelva", ha subrayado.

Tanto el delegado del Gobierno como el de Educación han destacado que "la gran novedad" en esta etapa educativa es la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para las plazas de dos años, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias.

En el caso de la escuela infantil de Hinojos, de los 40 niños matriculados, 23 tienen dos años, por lo que se beneficiarán de esta apuesta del Gobierno andaluz que quiere "facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar". La medida que ya está en marcha, además de buscar compatibilizar las responsabilidades profesionales con la vida personal, supone un ahorro de 240 euros al mes para las familias onubenses.

En total, 5.108 de familias de Huelva con niños de cero a tres años tienen la gratuidad del servicio de atención socioeducativa, en base a la nueva medida (dos años) y a otras existentes anteriormente. La gratuidad se extiende a 5.108 plazas en base a las nuevas bonificaciones y a las ya existentes por otros conceptos, lo que beneficia al 70 por ciento de las familias.

El compromiso del Ejecutivo andaluz es "ir a más" en los próximos cursos, ya que, según recoge el decreto aprobado en marzo, en un plazo máximo de seis años el nuevo modelo de gratuidad del servicio socioeducativo se extenderá también a los tramos de cero y un año, es decir, a todo el primer ciclo al completo.

El delegado de la Junta ha remarcado que "la importancia de esta medida que demuestra la apuesta real y efectiva de la Junta de Andalucía con la educación pública".