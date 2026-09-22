Más de 6.300 estudiantes comienzan el curso en las Enseñanzas Artísticas Superiores, de Idiomas y Deportivas en Jaén

Inauguración del curso en enseñanzas artísticas superiores. - JUNTA

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.383 estudiantes de Enseñazas Artísticas Superiores de Música, Danza, Diseño y Arte Dramático, así como de Idiomas y Deportivas, han comenzado las clases en la provincia de Jaén en más de 20 centros docentes.

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno andaluz, Erik Dominguez, durante la inauguración del curso 2026-2027 en la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Nogué, de la capital Jaén, donde ha estado acompañado por su directora, Ángela María Kayser, y el delegado de Educación, Francisco José Solano.

Domínguez ha valorado la "amplia red" de enseñanzas de régimen especial en la provincia, formada por seis escuelas oficiales de Idiomas --ubicadas en Villacarrillo, Jaén, Alcalá la Real, Andújar, La Carolina y Linares--; once conservatorios de música, de los que seis son elementales, cuatro profesionales y uno superior; así como centros de enseñanzas artísticas en Baeza, Úbeda y la capital.

Igualmente, ha expresado su satisfacción "por la ampliación de la hoja de servicios en la provincia". "Con especialidades artísticas, como la cerámica, que son el futuro en materias muy demandadas que, además, protegemos y mimamos", ha comentado.

Entre las principales novedades de este curso, el delegado ha aludido a la autorización de las Enseñanzas de Grado Medio de Asistencia al Producto Gráfico Interactivo en la Escuela de Arte Gaspar Becerra, de Baeza. Esta nueva oferta amplía las posibilidades de especialización del alumnado jiennense en el ámbito de las artes gráficas y digitales y ofrece nuevas oportunidades de formación vinculadas a este sector.

Además, dentro de las Enseñanzas Deportivas, ha señalado la incorporación de una nueva opción formativa con la autorización de las Enseñanzas de Grado Medio correspondientes al título de Técnico Deportivo en Fútbol Sala, que se impartirán en el IES Las Fuentezuelas, de Jaén, único en Andalucía.

En el ámbito de idiomas, este curso también incorpora novedades con la autorización del Nivel Avanzado C2 de Inglés presencial en la Escuela Oficial de Idiomas Sierra Morena, de La Carolina, así como en la de Villacarrillo.

"Es un balance muy positivo el que hacemos hoy; lo mejor está por venir, pero lo que está claro es que la educación ha sido, es y será siempre una bandera en las políticas de la Junta de Andalucía", ha dicho, no sin felicitar a la Escuela José Nogué "porque, con su especialización y gracias al trabajo de su equipo docente, se ha convertido en un centro de referencia".

Con estas nuevas incorporaciones, la Junta de Andalucía continúa reforzando una oferta educativa que apuesta por la especialización, la diversificación y la adaptación de las enseñanzas a las nuevas demandas formativas y profesionales.

De este modo, según ha resaltado, los centros de la provincia afrontan el nuevo curso con el objetivo de seguir ofreciendo al alumnado oportunidades de formación de calidad y herramientas que contribuyan a su desarrollo académico y profesional.