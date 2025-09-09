Más de 700.000 escolares de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan el curso este miércoles en Andalucía

Archivo - Mesas y sillas recogidas en un aula. En Valencia, Comunidad Valenciana (España), a 26 de mayo de 2020. - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

Un total de 708.604 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan las clases este miércoles, 10 de septiembre, en 2.744 centros docentes.

Asimismo, como detalla la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en una nota de prensa, el día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos (886.255 estudiantes), mientras que el día 22 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas), con 87.707 estudiantes.

En su conjunto, este mes de septiembre comenzarán las clases un total de 1.792.749 estudiantes, incluidos lo menores de tres años, y más de 130.800 docentes en 7.243 centros, tanto públicos como concertados y privados.

En este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de natalidad, en este caso con más de 19.000 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Así, desde el curso 2018/19, el conjunto del sistema educativo ha perdido más de 120.000 estudiantes.

A pesar del descenso del alumnado y por séptimo curso consecutivo el Gobierno andaluz "volverá a apostar por el refuerzo de la plantilla docente" con la puesta en marcha de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos.

Son más de 3.100 los refuerzos en la plantilla pública para un total de 108.657 docentes, mientras que en la concertada son 331 más para una red integrada por 16.446, es decir, más de 125.000 maestros y profesores en los centros sostenidos con fondos públicos.

Específicamente, los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales crece en 284 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 13.959, 3.811 más respecto al 2018, un 37,5% de incremento.

Asimismo, este curso la Consejería culmina el proceso de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia tanto a los docentes de la red pública como de la concertada. Esta medida ha supuesto una inversión de 256,8 millones de euros.

APOYO A LAS FAMILIAS

En un contexto de escalada de precios en casi todos los sectores, el Gobierno andaluz ha destinado alrededor de 900 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar.

De esta manera más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 820 euros para el curso escolar. Incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementario, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, con una inversión de 57 millones que permite que se beneficien unos 885.000 estudiantes.

Los servicios complementarios aumentan en este curso, con 26 centros más que ofrecen aula matinal, 13 nuevos centros autorizados para el comedor escolar y 7 centros más ofertarán actividades extraescolares.

En total, 2.328 centros ofrecerán a las familias uno o más servicios complementarios, 103 más respecto al 2018. De esta manera, casi el 79% de los centros dispone de aula matinal, el 69,4% de comedor escolar y el 56,8% tienen actividades extraescolares. La previsión de usuarios del comedor escolar es de más de 200.000 alumnos, alrededor de 127.000 en aula matinal y 88.000 en extraescolares. Estos servicios mantienen su precio respecto al curso pasado.

En transporte escolar gratuito beneficiará a unos 95.000 estudiantes. En lo que se refiere a las infraestructuras, con vistas al curso 2025/26 se finalizarán o han finalizado un total de 247 obras en centros educativos, con un presupuesto 51,64 millones de euros.

De estas intervenciones se beneficiarán cerca de 104.000 estudiantes matriculados en estos centros, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones. Entre estas actuaciones figuran tres centros nuevos: el colegio de Infantil y Primaria Bahía de Almerimar, en El Ejido (Almería), ya finalizado por completo; el nuevo Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén, concluido también el pasado mes de agosto, y la sustitución del CEIP Bernardo Barco de La Campana (Sevilla), cuyo nuevo edificio ya se pone en uso en este inicio de curso.

A estas nuevas infraestructuras se suman 13 ampliaciones y adaptaciones de centros, como la del CPR Campo de Níjar Norte en Albaricoques (Níjar, Almería), o el nuevo comedor escolar del CEIP Valdés Leal de Sevilla, ambas en construcción; y 231 obras de reforma, mejora y modernización de centros.

Entre estas últimas destaca la rehabilitación integral que se está llevando a cabo en el IES Alhadra de Almería, así como más de 80 actuaciones de mejora de la accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas y creación de aulas específicas para la atención al alumnado con necesidades especiales.