Más de 850.000 euros para un nuevo aulario de Infantil en el CEIP Antonio Machado de Peal de Becerro (Jaén)

Infografía del nuevo aulario para el CEIP Antonio Machado, en Peal de Becerro - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras para la sustitución de espacios educativos en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Antonio Machado, en Peal de Becerro (Jaén). La adjudicataria, por un importe de 853.275,00 euros, es la empresa Procyr Edificación y Urbanismo SL y el plazo de ejecución es de ocho meses.

Los trabajos, según se ha informado desde la Junta de Andalucía, dotarán al colegio de un nuevo aulario para Educación Infantil con capacidad para 75 niños y niñas. La nueva construcción se levantará en la zona de la parcela donde se ubicaba el edificio anterior, que tuvo que ser demolido debido a problemas estructurales.

Constará de tres aulas polivalentes con sus aseos integrados y aulas exteriores, un espacio común para ese nivel educativo, un núcleo de aseos para el profesorado, cuarto de instalaciones y un patio de juegos. Además, se actuará en la urbanización para asegurar una comunicación accesible entre el edificio nuevo de infantil y el existente.

La sustitución del CEIP Antonio Machado forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y su contratación se ha realizado a través del acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.