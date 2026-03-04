Más de cien alumnos de 24 centros de Granada entran en la fase provincial del V Torneo de Debate Educativo

La delegada de Desarrollo Educativo de la Junta en Granada, María José Martín, en el centro en la imagen - JUNTA

GRANADA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 120 alumnos de 24 centros granadinos participan en la fase provincial del V Torneo de Debate Educativo, que se celebra durante los días 4 y 5 de marzo en el IES Severo Ochoa de la capital granadina, donde debatirán en las modalidades de español (21 centros), inglés (ocho) y francés (dos).

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín, ha inaugurado la Fase Provincial del V Torneo de Debate Educativo de Andalucía, dando la bienvenida al alumnado, que ha estado acompañado por 24 profesores.

Durante su intervención, la delegada, según ha informado la Junta en una nota de prensa, ha destacado "el valor educativo del debate como herramienta pedagógica excepcional que fomenta la comunicación lingüística, la convivencia, el respeto por la diversidad de opiniones y el pensamiento crítico". Martín ha subrayado que "la capacidad de expresarse con claridad y argumentar con solidez es un pilar fundamental en la formación de ciudadanos democráticos y participativos", tal como establece la Ley de Educación de Andalucía.

El tema que centrará los debates en esta fase provincial es de gran actualidad: '¿Siguen siendo la ONU y los organismos supranacionales herramientas eficaces para la resolución de los conflictos geopolíticos del siglo XXI?', que se abordará en las tres lenguas del torneo.

La fase provincial, que ha comenzado este miércoles con la recepción de equipos y la primera fase clasificatoria, vivirá este jueves su jornada decisiva con los cuartos de final, las semifinales y la gran final. El equipo ganador representará a la provincia de Granada en la fase autonómica, que reunirá a los mejores equipos de cada provincia andaluza.

La delegada ha felicitado "especialmente a los 24 centros educativos de nuestra provincia que han decidido participar, apostando por una educación innovadora y comprometida con el desarrollo integral del alumnado". Asimismo, ha animado a todos los participantes a "disfrutar de esta experiencia, a aprender de cada intervención y, sobre todo, a seguir practicando el arte de la palabra, porque una sociedad que debate es una sociedad que avanza".

Los resultados del torneo se comunicarán el próximo 6 de marzo, a través de Séneca y se publicarán en la web de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo. Organizado por la Red de Bibliotecas Escolares y Plurilingüismo, el torneo se estructura en tres fases: centro docente, provincial y autonómica. Está dirigido a "fomentar las destrezas orales del alumnado y desarrollar competencias esenciales como la comunicación eficaz, la argumentación sólida y el respeto por la diversidad de opiniones", han concluido desde la Junta.