Más de cien estudiantes de FP completarán su formación en la Agencia de Emergencias

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, han firmado este miércoles un convenio para articular la colaboración con la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a fin de impulsar las prácticas de formación en los centros y servicios de la Agencia y fortalecer la Formación Profesional en Andalucía.

La firma de este convenio permitirá que 109 estudiantes andaluces matriculados en las familias profesionales de Seguridad y Medio Ambiente; Agrarias; Informática y Comunicaciones y Administración y Gestión completen su formación en entornos reales de trabajo. Para ello, la EMA ha puesto a disposición de los centros educativos de formación profesional más de un centenar de plazas para realizar prácticas este curso 2025/2026 en EMA Infoca, en distintos centros operativos y Centros de Defensa Forestal (Cedefo) de todas las provincias andaluzas, tal como ha recogido la Junta en una nota.

Antonio Sanz ha valorado que "esta iniciativa refuerza la importancia de la transferencia de conocimiento y la colaboración entre la Formación Profesional y los servicios públicos, al tiempo que se favorece un aprendizaje práctico alineado con las necesidades reales del sistema de emergencias". El consejero también ha apuntado que "el contacto directo del alumnado con el entorno profesional no solo mejora su cualificación técnica y sus competencias transversales, sino que además fortalece los vínculos institucionales y contribuye a la mejora continua de los servicios que se prestan a la ciudadanía".

Por su parte, la consejera de Desarrollo Educativo ha explicado que "este acuerdo representa un impulso significativo para la fase de formación en empresas u organismo equiparado de la FP andaluza y sitúa a la EMA como pieza clave en la preparación de futuros profesionales en materia de emergencias, gestión forestal y protección civil". Este tipo de acuerdos resultan estratégicos también para el futuro de los servicios de emergencia, ya que facilitan la incorporación de profesionales mejor preparados, actualizados y familiarizados con los procedimientos operativos reales.

"La planificación conjunta entre el ámbito educativo y el sector público permite anticipar necesidades, impulsar la innovación y garantizar el relevo generacional, asegurando así una respuesta más eficaz y adaptada a los nuevos retos en materia de seguridad y protección civil", ha manifestado Sanz. "Este convenio fortalece la calidad de la FP relacionada con las emergencias en Andalucía y destaca la función estratégica de la Agencia de Emergencias para formar al alumnado en un ámbito tan delicado como el de proteger a las personas y al medioambiente", ha asegurado Castillo.

Ambos consejeros han puesto en valor la "enorme oportunidad" que se le ofrece al alumnado al realizar prácticas en la mayor Agencia de Emergencias del Estado. Durante el acto, Castillo ha subrayado que la nueva normativa de FP exige una alianza total entre el sistema educativo y el laboral. "Para ofrecer la mejor formación no solo contamos con la empresa privada; la colaboración de organismos públicos como EMA es vital para garantizar una especialización de primer nivel", ha afirmado la consejera.

En su intervención, la consejera ha subrayado que la FP "es una herramienta clave" para hacer frente a un entorno laboral cambiante como el que se está viviendo, dado que estas enseñanzas forman a trabajadores y trabajadoras especializados, actualizados y flexibles con la realidad productiva. Castillo ha incidido también en que "la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos sectores".

El alumnado de Formación Profesional podrá aprender y mejorar sus competencias profesionales en centros de defensa forestal, en brigadas especializadas de intervención y en centros operativos provinciales, espacios donde adquirirán de forma práctica competencias en situaciones reales de coordinación y respuesta. Estos centros garantizan que el aprendizaje se produzca bajo la supervisión de expertos, en entornos que reproducen la complejidad y la urgencia propias del sistema andaluz de emergencias.

La Agencia de Emergencias, asimismo, se ha comprometido a comunicar cada año la oferta formativa prevista, con el fin de facilitar la planificación académica y garantizar la continuidad de la colaboración con los centros. Estas estancias se dirigen a alumnado de ciclos formativos de grado medio y superior vinculados, principalmente, a Emergencias y Protección Civil, Gestión Forestal y del Medio Natural, Administración y Finanzas y Asistencia a la Dirección, desarrollándose en régimen dual general.

El convenio que se ha rubricado en San Telmo incluye también el compromiso de formalizar convenios de colaboración con los centros educativos; mientras que desde la Consejería de Desarrollo Educativo se asume la difusión de la oferta formativa entre los centros docentes, así como la suscripción de los seguros de responsabilidad civil que garanticen la adecuada cobertura del alumnado participante. El convenio, tiene una duración de cuatro años, prorrogables a otros cuatro más, y cuenta con una comisión de seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las instituciones para garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos.

El acuerdo recoge la realización de actuaciones conjuntas que permitan incrementar el número de alumnado que cursa estas enseñanzas, con el fin de promover una mejor inserción laboral, adecuar la oferta formativa a la demanda del mercado laboral y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de competencias profesionales a lo largo de toda su vida.