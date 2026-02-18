Los niños de Grazalema (Cádiz) vuelven este miércoles a sus colegios y Andalucía recupera la normalidad

Primeros vecinos de la localidad gaditana de Grazalema vuelven a sus hogares tras haber tenido que abandonarlos por las fuertes lluvias con las que el temporal golpeó al municipio. A 16 de febrero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha anunciado este martes que los niños de Grazalema (Cádiz) volverán a las clases presenciales en sus colegios este próximo miércoles, recuperando así toda Andalucía la normalidad. Asimismo, Castillo ha adelantado que los escolares del municipio de Grazalema, cuyos vecinos tuvieron que ser desalojados por las últimas borrascas, volverán este miércoles a dar clases físicamente en sus centros.

Igualmente, los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) de un centro de Linares (Jaén) también lo harán mañana una vez quede arreglado un problema con un cuadro de luz. Los vecinos de Grazalema, que hace once días tuvieron que ser desalojados hacia Ronda (Málaga) por las abundantes lluvias que sufrieron desde el miércoles 4 de febrero, han vivido la vuelta a sus casas con mucha alegría y emoción, y es que desde las 16,00 horas de este lunes un 80% de la población ha podido acceder ya al municipio y tratar de recuperar la normalidad que perdieron una tarde de jueves.

Grazalema cuenta con un número aproximado de 1.619 viviendas, a las que 1.342 pueden ya volver. Los vecinos que deberán seguir evacuados, de momento y en espera de los informes técnico-científicos sobre su seguridad, se encuentran en la zona comprendida entre parte de la calle Nueva (entre los números 01 y 45) y calle Las Piedras hasta las calles Pie de Palo y Las Parras (hasta 39). Entre ambas también se cuentan las calles Corrales Primeros, Corrales Segundos, Corrales Terceros y Las Parras.

A petición de la Agencia Emergencias de Andalucía, y dentro del Convenio de Colaboración con el área de Geofísica Aplicada del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, el pasado jueves se desplazó a Grazalema un equipo de investigadores para realizar unas primeras pruebas técnicas, mediante escaneado georradar con diferentes antenas y perfiles electromagnéticos, con el objetivo de investigar el subsuelo de las principales calles del municipio.

Sobre el terreno ya se encontraban desde el 6 de febrero, también a petición de la EMA, científicos del equipo Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que han estado trabajando de forma ininterrumpida en todo el entorno de la serranía con catorce técnicos en acción directa y 34 en Gabinete.

El trabajo ha contado también con las patrullas de drones de la EMA, del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), de la base oriental y occidental, que de forma coordinada con el equipo científico han venido haciendo vuelos de reconocimiento en las zonas, un trabajo para el que también se ha contado con Agentes de Medio Ambiente.

El trabajo conjunto se ha realizado de forma coordinada con el objetivo de conseguir la mayor información posible del estado en que se encuentran los lugares que han sido más castigados por las lluvias, desprendimientos, corrimientos de tierra y grietas, entre otros.