El Parlamento andaluz aprueba la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado con apoyos de PSOE, PP, Cs y Vox

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con los votos de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, la abstención de Unidas Podemos por Andalucía y el rechazo de los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía, el proyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que persigue reconocer la autoridad docente y destacar su figura como pilar fundamental del sistema educativo, con la finalidad de procurar "un adecuado clima de convivencia en los centros docentes que contribuya a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de todo el alumnado".

Así se recoge en la exposición de motivos de este proyecto de ley, que se estructura en tres capítulos, una disposición adicional y dos disposiciones finales, y que reconoce la condición de autoridad pública del profesorado.

Antes de la votación del dictamen de la ley se han votado enmiendas que tanto los grupos Socialista, Unidas Podemos por Andalucía y Vox, como los diputados no adscritos, habían mantenido vivas a este proyecto, pero que no han salido adelante al haber sido rechazadas en todos los casos por PP y Cs, así como por Vox, que sólo ha apoyado sus propias enmiendas.

La ley recoge los derechos que asisten al profesorado que presta servicios en el Sistema Educativo Público de Andalucía en el ejercicio de la función docente, así como la responsabilidad del resto de la comunidad educativa en relación con el profesorado y el buen uso de las instalaciones docentes, medios físicos y tecnológicos.

Asimismo, la iniciativa legislativa reconoce la presunción de veracidad de los hechos constatados por el profesorado en los procedimientos de adopción de medidas correctoras y el derecho a la asistencia jurídica y psicológica por hechos que se deriven de su ejercicio profesional, así como regula medidas de apoyo al colectivo docente.

APOYO DEL GRUPO SOCIALISTA

En el turno de posicionamiento de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Beatriz Rubiño ha defendido la "buena disposición y predisposición" del Grupo Socialista en torno a esta ley a la que no presentó ninguna enmienda a la totalidad, según ha recordado, porque consideran que "el reconocimiento de la autoridad del profesorado es fundamental para el desarrollo de su función docente".

En esa línea, ha destacado las enmiendas presentadas por los socialistas para mejorar el texto de la misma y ha agradecido las aportaciones que al respecto han recopilado entre colectivos educativos, a quienes ha dedicado palabras de reconocimiento.

El diputado del PP-A Miguel Ángel Ruiz ha defendido que el reconocimiento de su autoridad es una "reivindicación histórica" del profesorado en Andalucía y también del Grupo Popular, y ha reconocido que la legislación estatal "establece la condición de autoridad pública del profesorado", pero a eso "solo se le dedica un punto de un artículo, no se desarrolla", que es lo que precisamente hace esta ley, que "suma y no resta", que es "oportuna y necesaria", según ha defendido en esa línea el parlamentario 'popular', quien ha subrayado además que otras comunidades autónomas cuentan con una ley similar.

En representación de Cs, la parlamentaria María del Mar Sánchez ha defendido que "los derechos reconocidos en esta ley deben tener rango de ley" para, posteriormente, "seguir trabajando por nuestro profesorado" mediante un proyecto de ley que, según ha defendido, intenta que los docentes "sean respetados en su rol, que tengan presunción de veracidad en sus declaraciones", y que les proporciona "asistencia jurídica y psicológica". Además, ha destacado que la ley ha incluido también entre los "derechos" que reconoce al personal de Administración y Servicios (PAS) de los centros educativos.

UNA LEY QUE "NO ES DEMANDADA", SEGÚN UNIDAS PODEMOS

La portavoz adjunta del grupo Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, ha preguntado "qué busca el Gobierno con esta ley que no es necesaria", porque el reconocimiento de la autoridad docente ya está contemplado en la legislación estatal, según ha subrayado, y ha agregado que es una ley que "no se comprende dentro del profesorado, que genera recelos" y que "no es demandada" por el colectivo, según le trasladaron a su grupo "unánimemente" los sindicatos representativos del sector con los que se han reunido.

La representante de Unidas Podemos ha emplazado a la Junta a dedicarse a resolver cuestiones en materia educativa como el "déficit de plantillas, las instalaciones deficientes" que hay en algunos centros, la "falta de recursos tecnológicos para impartir una educación a distancia", o a aclarar "con qué recursos van a contar" los centros para atender el próximo curso a "alumnos con necesidades educativas especiales".

Finalmente, el presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Macario Valpuesta, ha advertido de que "la autoridad es muy frágil, muy fácil de romper y muy difícil de recomponer", y "está desapareciendo", y ha abogado por que los profesores cuenten con "auctoritas", es decir, con "prestigio y reconocimiento", establecidos "de manera natural" por su condición de tales.

Ha defendido que esa autoridad del profesorado pasa por "reconocer" el desempeño del docente y que éste sea "apreciado" por el alumnado, sus familias, la administración y la sociedad, teniendo en cuenta que las escuelas son un lugar "para la paz y la convivencia", pero sobre todo para "trabajar y estudiar".

VALORACIÓN DEL CONSEJERO

Al final del debate, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha tomado la palabra para agradecer a los grupos parlamentarios que "han colaborado y participado" en esta ley que, según ha defendido, "lo único a lo que aspira fundamentalmente es a que nuestros docentes tengan el máximo respeto de toda la comunidad educativa y de la sociedad en general".