Programa de emprendimiento en el IES Al-Mudeyne de Los Palacios (Sevilla) con participación de la Junta y la CES

Desde la Conferencia de Empresarios de Andalucía (CEA) con motivo de la celebración del día de la Empresa en Andalucía (28 de octubre) se han organizado un ciclo de conferencias en centros educativos de las diferentes provincias. En este sentido, en Sevilla se ha desarrollado en el IES Al-Mudeyne de los Palacios y Villafranca.

La iniciativa ha contado con la participación del delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Sevilla de la Junta, Miguel Ángel Araúz; el director de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), David Alva; la consultora comercial Aurora Doblado, y una representación institucional del Ayuntamiento.

Araúz ha resaltado que "el objetivo final de esta actividad es posicionar la idea de la empresa y del emprendimiento entre el alumnado como una opción de futuro profesional a valorar". El alumnado de Secundaria, Bachillerato y FP en poco tiempo tendrá que tomar decisiones acerca de su futuro laboral, y en muchos casos, la opción de crear una empresa propia suele estar alejada de sus previsiones.

"En la mayoría, esto sucede porque no conoce qué significa situarse a la cabeza de una iniciativa empresarial, o simplemente no han tenido contacto c con la cultura empresarial que les acerque a este mundo". Sin embargo, en estas etapas de desarrollo de los jóvenes se pueden generar muchas ideas empresariales que, con la madurez suficiente y con un apoyo oportuno, pueden derivar en proyectos reales y viables.

La charla abierta tiene como propósito hacer llegar la cultura empresarial a los centros educativos, a través de la exposición de una experiencia real y, con todo ello, despertar cierta motivación hacia la cultura del emprendimiento.

"En definitiva, llevar el mundo de la empresa a los centros educativos para que el alumnado conozca cómo sus habilidades y capacidades son plenamente útiles para el desenvolvimiento en el entorno profesional y empresarial", añade la nota de prensa. Esta actividad cuenta con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, a través del Programa de Fomento de la Cultura

Emprendedora CEA + Empresas 2022.