Las pruebas de acreditación del B2 para alumnos andaluces de segundo de Bachillerato serán el 14 y 15 de abril

Las pruebas de acreditación del nivel B2 en inglés, francés y alemán para alumnos de segundo de Bachillerato que cursan estudios este año serán el 14 y 15 de abril de 2026. Entre el 16 y 17, serán las pruebas de reserva. Estas sesiones de reserva se activan en caso de que haya más de 20 alumnos por sesión; que la sesión ordinaria coincida con días festivos en la localidad donde se ubique el instituto o la escuela de idiomas; o por supuestos de causa de fuerza maor, entendidos como circunstancias "externas, imprevisibles o inevitables".

Las calificaciones se conocerán el 15 de mayo a través del programa iPasen y cada centro hará coincidir el inicio de la prueba con el comienzo del segundo tramo de su horario lectivo, según se recoge en la resolución publicada este viernes por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press.

Así, la prueba de comprensión de textos escritos tendrá una duración de 75 minutos; la de comprensión oral, 45 minutos y "la producción y coproducción de textos escritos y mediación escrita", 75 minutos, según el detalle de la resolución, de aplicación en los institutos de enseñanza secundaria "autorizados para impartir la materia Preparación para la certificación en inglés, francés y alemán", t en las escuelas oficiales de idiomas a las que dichos centros estén adscritos.

Cuatro de cada diez universitarios andaluces tienen ya acreditado el nivel de inglés B2, un requisito que a partir de octubre de 2029 será obligatorio para poder graduarse en cualquier universidad --pública y privada-- de Andalucía. Sólo en la pública, estudian un grado cerca de 200.000 jóvenes. Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a Europa Press.

Según se recoge en la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), que ya encara su tramitación parlamentaria final --se aprobará previsiblemente el próximo 11 de febrero, "el nivel requerido para la obtención de títulos universitarios oficiales nunca podrá ser inferior al nivel B2 de acuerdo con la clasificación establecida por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante, MCER)".

"A tal efecto, las universidades podrán integrar enseñanzas de idiomas en los planes de estudios y potenciarlas en sus planes de fomento del plurilingüismo", se recoge. El nivel de idiomas será también un "requisito necesario" para el acceso a la figura de ayudante doctor y profesor contratado doctor en el caso de que éstas sean las formas de incorporación a una universidad pública.

"La Administración de la Junta de Andalucía incluirá en el modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas la "cobertura necesaria" para que las universidades públicas establezcan los programas de becas y ayudas específicamente orientados a la obtención" de la acreditación del B2.

Igualmente, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, en coordinación con las universidades, fomentará los programas de movilidad internacional y de intercambio que puedan resultar de ayuda para la mejora de la capacitación lingüística del estudiantado, del profesorado y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, así como las universidades deberán contar con un plan de plurilingüismo que impulse la impartición de la docencia en una lengua oficial de la Unión Europea y la obtención de títulos bilingües.

En relación con las ayudas, La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha financiado "un curso más" el programa de ayudas de hasta 300 euros dirigido a universitarios andaluces para acreditar idiomas de nivel B1 o superior en una lengua extranjera, favoreciendo con esta medida "la internacionalización, la empleabilidad y la movilidad de los estudiantes".

Los fondos contribuyen a cubrir los gastos de matrícula y del curso de formación y están destinados al alumnado con "menor renta familiar o con dificultades económicas" que cursa sus estudios de grado en las universidades públicas andaluzas con el fin de "promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación universitaria".

Con respecto a quienes pueden acceder a estos recursos, sólo pueden los estudiantes que hayan tenido la condición de becario del Ministerio de Educación en el curso en que participen en la convocatoria o en el curso inmediatamente anterior y haber obtenido la acreditación lingüística correspondiente. Para solicitar la ayuda, los alumnos deberán acompañar la solicitud de los justificantes de gastos siguiendo, en todo caso, el procedimiento y los plazos que determine su universidad.