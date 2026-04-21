Publicadas en BOJA nuevas autorizaciones de enseñanzas que ampliará la oferta en siete centros de la provincia de Málaga

Archivo - Clase en un centro educativo de adultos. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Orden de 14 de abril de 2026 por la que se amplía y se actualiza la autorización de determinadas enseñanzas en centros docentes públicos para el curso escolar 2026/2027, que en la provincia de Málaga supondrá ampliar la oferta en siete centros educativos.

Esta actualización responde a la planificación educativa anual y tiene como objetivo optimizar los recursos disponibles, adaptando la oferta formativa a las necesidades del alumnado andaluz sin merma de la calidad educativa, han explicado desde el Gobierno andaluz a través de una nota.

En concreto en la provincia de Málaga, se ha aprobado la autorización para el próximo curso 26/27 de siete actuaciones que suponen la mejora de su oferta educativa. En lo que concierne a la educación de personas adultas, se autoriza al Instituto Provincial de Educación Permanente de Málaga y al IES Reyes Católicos de Vélez-Málaga a impartir la enseñanza de Bachillerato de personas adultas en la modalidad general semipresencial.

En relación con las enseñanzas elementales básicas de música, el Conservatorio Profesional de Música Costa del Sol de Fuengirola ha recibido la autorización para impartir la materia de percusión, mientras que el Conservatorio Elemental de Música José Hidalgo de Torre del Mar, en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, impartirá clarinete.

Asimismo, han precisado que en cuanto a las enseñanzas profesionales de música, a partir del curso 26/27, el Conservatorio Profesional de Música Ramón Corrales de Ronda impartirá las materias de contrabajo, fagot, oboe y trompa.

Finalmente, en lo que respecta a la enseñanza de idiomas, han sido autorizadas para impartir el nivel B1 (intermedio) de Español como Lengua Extranjera, en su modalidad presencial, tanto la Escuela Oficial de Idiomas de Antequera como la de Fuengirola.