Reconocen la labor de dos institutos de la provincia de Granada en el fomento de la lectura

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los IES Ribera del Fardes de Purullena y Puerta del Mar de Almuñécar han sido galardonado con el primer puesto de los VIII Premios de Buenas Prácticas Docentes en Bibliotecas Escolar y Fomento de la Lectura, en la categoría de centros de Educación Secundaria, otorgado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

En el caso del instituto de Secundaria de Purullena recibe el primer premio en la categoría Buenas Prácticas Fomento de la Lectura. La lectura se convierte en eje vertebrador del Proyecto Educativo en un contexto de alta diversidad, actuando como palanca de equidad, motivación y mejora de la competencia comunicativa.

Desde la biblioteca se coordinan 30 minutos diarios de lectura en todas las materias, con un enfoque transversal que incluye gamificación y variedad de soportes. Se sostienen proyectos consolidados como Desayunos literarios, 'Cuchi, qué libro', Cajas sorpresa, Recreos inclusivos y acciones con impacto social (Festival 'Purullena tiene nombre de muje', Semana Cultural, itinerarios con códigos QR, escritura creativa y radio escolar).

Por su parte, el IES Puerta de Mar, también primer premio en la categoría de Buenas prácticas de Biblioteca Escolar, lo recibe por un proyecto en el que la biblioteca de este centro educativo ofrece servicios amplios y diversificados: asesoría docente, tertulias, revistas y publicaciones, formación en competencia informacional, pódcast y videoblog, concursos y planes lectores vinculados a igualdad, paz y medio ambiente. Impulsa la alfabetización digital mediante videotutoriales, integración de Moodle y recursos Ateca, además de una gestión rigurosa de los fondos. La participación del alumnado ayudante, profesorado, familias y voluntariado convierte a esta biblioteca en referente replicable.

La entrega del premio fue realizada en un acto celebrado en Sevilla y presidido por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, con motivo del Día de la Lectura en Andalucía, instituido por la Junta el 16 de diciembre, día del nacimiento del poeta Rafael Alberti y fecha del homenaje a Luis de Góngora celebrado en el Ateneo de Sevilla en 1927 que daría lugar a la Generación del 27.

Durante su intervención, María del Carmen Castillo, ha felicitado a los premiados por su dedicación e implicación y ha puesto en valor la importancia de estos galardones que están dedicados a la lectura, "la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber". Así, convertir la lectura en un hábito y en un encuentro "es fundamental para el desarrollo del alumnado y en consecuencia para la mejora de los resultados educativos de Andalucía", ha dicho.

Igualmente, la consejera ha destacado la importancia de las bibliotecas escolares como recursos de apoyo para el aprendizaje y como motores de innovación educativa y transformación digital. La Red Andaluza de Bibliotecas Escolares está formada por 4.550 centros y casi 28.700 docentes implicados

Castillo ha detallado además las acciones llevadas a cabo por la Junta para fomentar la lectura en las aulas andaluzas. Así, se ha incrementado la carga horaria de Lengua Castellana y Literatura en 87,5 horas en las etapas obligatorias y se han incluido 875 horas de lectura planificada durante la Educación Primaria y Secundaria.

El certamen está dirigido a los centros docentes públicos que impartan enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que hayan desarrollado actuaciones de dinamización e innovación de su biblioteca y de fomento de la lectura. En esta quinta edición han sido reconocidos 12 centros docentes de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Los galardones establecen dos modalidades: la de Biblioteca Escolar, al reconocimiento a centros con buenas prácticas docentes en la biblioteca, y el de Fomento de la Lectura, al reconocimiento a centros con buenas prácticas docentes para el fomento de la lectura y la mejora de la comunicación lingüística. Asimismo, los premios otorgan en dos categorías: centros de Educación Infantil y Primaria y centros de Educación Secundaria Obligatoria.