Una red de 25 docentes y divulgadores impulsará en los centros públicos andaluces las vocaciones científicas

Archivo - Actividad de la XIX Semana de la Ciencia de Andalucía. - JUNTA - Archivo

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Administración educativa andaluza quiere fomentar las vocaciones científicas y técnicas en los centros públicos andaluces y para ello se propone crear una red STEM (acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas) que la conformarán "un mínimo" de 20 docentes expertos en innovación STEM y "un mínimo" de cinco profesionales no docentes dedicados a la divulgación científica por provincia.

Es uno de los programas recogidos en la Estrategia Andaluza de Divulgación Educativa de la Ciencia (2026-2030), cuya formulación ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta y que la Consejería de Desarrollo Educativo defiende que "contribuirá a la formación de una ciudadanía crítica, comprometida con los desafíos científicos y sociales del siglo XXI, y capacitada para tomar decisiones informadas en un mundo cada vez más influenciado por los avances científicos y tecnológicos".

El programa red STEM Mentor tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad de los centros educativos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación e innovación STEAM (integra las artes además de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para fomentar la innovación y potenciar el pensamiento crítico y la resolución de problemas mediante la creación de una red de apoyo formada por expertos en docencia, innovación educativa y divulgación científica, recoge el borrador de la estrategia consultado por Europa Press, que está en fase de alegaciones hasta el 21 de abril de 2026.

La iniciativa busca fomentar la cultura científica y tecnológica, impulsar la innovación pedagógica y favorecer la participación activa del alumnado en proyectos aplicados a su entorno educativo. La red ofrecerá acompañamiento tanto mediante la exposición de experiencias y buenas prácticas como a través de la mentoría directa en el diseño y desarrollo de proyectos educativos vinculados al aula. Los centros beneficiarios presentarán sus proyectos en la feria de la ciencia provincial, promoviendo la visibilidad de las iniciativas y fomentando la cultura de innovación y experimentación científica.

La mentoría se extenderá a las familias ya que "el éxito en la elección de itinerarios técnicos se ve reforzado por la implicación directa de las familias en el proceso de orientación vocacional". "Se pondrá especial énfasis en combatir los sesgos de género inconscientes que alejan a las alumnas de las áreas técnicas, dotando a las familias de herramientas para incentivar el talento femenino desde el hogar y mostrando referentes reales y cercanos que sirvan de inspiración", apunta el borrador.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional promoverá también la participación de los centros educativos en consorcios y proyectos del programa Erasmus+ en sus acciones de movilidad para el aprendizaje y asociaciones para la cooperación, "específicamente orientados al desarrollo de competencias STEAM, la investigación aplicada y la sostenibilidad".

En este marco, "la actuación impulsará el desarrollo de movilidades educativas de carácter formativo y profesional, favoreciendo que el alumnado pueda realizar prácticas en empresas tecnológicas de referencia en distintos estados miembros de la UE, contribuyendo así a la adquisición de competencias técnicas, lingüísticas y transversales, así como a la mejora de su empleabilidad futura".

El Consejo de Gobierno aprobó la formulación de la Estrategia Andaluza de Divulgación Educativa de la Ciencia para el periodo 2026-2030, impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en colaboración con el Parque de las Ciencias de Granada. Esta iniciativa, defendió entonces, "reforzará la ciencia y la tecnología en la formación del alumnado que en el futuro podrá desarrollar carreras profesionales de sectores con alta demanda tecnológica, como ingeniería, energías renovables, informática o biotecnología, entre otros".

Además de fomentar las STEM, pretende "garantizar una educación científica accesible y equitativa, eliminando barreras físicas, económicas y culturales y facilitando el acceso a recursos y tecnologías; impulsar la cultura científica en la sociedad andaluza acercando la ciencia a todos los sectores de la población a través de programas educativos y fortaleciendo su conexión con la vida cotidiana, y crear una red de espacios de divulgación científica que conecte centros de investigación, universidades y espacios educativos".

Para alcanzar estos objetivos, incluirá contenidos como "un análisis de la situación de partida en referencia al contexto andaluz, nacional, europeo y mundial; un diagnóstico que permita señalar los problemas, retos y necesidades a abordar en la estrategia y una programación que establezca las medidas a ejecutar para el logro de los objetivos definidos, incluyendo la estimación de los fondos destinados a financiar aquellas y un cronograma para la consecución de los mismos".