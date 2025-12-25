Sevilla obtiene dos Premios Extraordinarios en las Enseñanzas Artísticas Superiores

Málaga.-Dos alumnas reciben el Premio Extraordinario en Enseñanzas Artísticas Superiores de la Junta - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha concedido los Premios Extraordinarios en Enseñanzas Artísticas Superiores correspondientes al curso 2024-25, que reconocen la innovación y la calidad artística de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) en Música, Danza, Arte Dramático y Diseño.

Tal y como ha emitido la Junta en una nota, en concreto, son ocho premios para ocho estudiantes de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla en sus distintos ámbitos y modalidades. Estos galardones reconocen la excelencia académica "basada en el trabajo, el esfuerzo y la dedicación del alumnado que finaliza las Enseñanzas Artísticas Superiores", además de valorar "la contribución de los estudiantes a la investigación científica y técnica propia de las disciplinadas artísticas".

Por su parte, la consejera María del Carmen Castillo ha felicitado a los alumnos premiados y ha valorado el talento artístico de los jóvenes andaluces. "Estos premios no solo reconocen el brillante final de una etapa de estudio, sino que también honran el inmenso talento, la dedicación y el espíritu innovador de nuestros estudiantes", ha considerado, al tiempo que ha afirmado que ellos "son el reflejo de la calidad de nuestras Enseñanzas Artísticas Superiores y una promesa del futuro cultural que nos espera".

Los premios, con dos modalidades --innovación y calidad artística--, se conceden a los mejores TFG en las Enseñanzas Artísticas Superiores que se imparten en los Conservatorios Superiores de Música y Danza, en las Escuelas Superiores de Arte Dramático y en las Escuelas de Arte y Superiores de Diseño públicas andaluzas. De esta forma, la convocatoria de los premios tiene una periodicidad anual y cuenta con una dotación económica. Además, el alumnado recibe un diploma acreditativo y la mención al premio figurará en su expediente académico.

En contexto, el alumnado que concurra a la convocatoria deberá haber finalizado los estudios correspondientes a una de las enseñanzas artísticas superiores en centros docentes públicos andaluces y haber defendido el TFG en el año en que se realiza la convocatoria, con una calificación mínima de 8,5 puntos.

En concreto, el Premio Extraordinario en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música a la Innovación ha sido para Rocío Cabello, por su trabajo 'Musicología digital y patrimonio musical: gestión patrimonial y difusión digital de los libros de canto llano conservados en la Archidiócesis histórica de Sevilla', alumna del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla.

Por su parte, en Arte Dramático, el Premio Extraordinario a la Innovación ha sido para Fátima Castillo, por su trabajo 'Análisis comparativo entre la interpretación de lengua de signos y la interpretación actoral. Cuerpo y comunicación'. Es estudiante de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, en la especialidad de Interpretación Textual.