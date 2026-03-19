El Soundbox Junior reúne en el Teatro CajaGranada el talento musical emergente del alumnado granadino

Participantes en el Soundbox Junior. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro CajaGranada ha acogido la gala final y entrega de premios de la II edición del concurso Soundbox Junior, una iniciativa impulsada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en colaboración con la Fundación Miguel Ríos (Proyecto Espacio Caja Sonora) y CajaGranada Fundación, con el patrocinio de Unicaja.

El certamen, dirigido al alumnado de entre 7 y 25 años de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la provincia, tiene como objetivo fomentar la creatividad musical, impulsar las músicas populares urbanas y dar visibilidad a nuevos talentos emergentes.

En esta segunda edición han participado 49 formaciones procedentes de centros educativos de Granada y su provincia, con cerca de 150 alumnos, lo que pone de manifiesto el creciente interés por este proyecto educativo y cultural.

Tras el proceso de valoración, el jurado ha reconocido seis propuestas premiadas y dos menciones de honor, destacando el alto nivel artístico, la creatividad y la calidad interpretativa de las obras presentadas.

Durante el acto, los grupos y solistas seleccionados han interpretado sus propuestas musicales en directo, en una gala que ha contado con la presencia de representantes institucionales, comunidad educativa y familias.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín Gómez, ha subrayado durante su intervención la importancia de este tipo de iniciativas.

"Hoy celebramos mucho más que un concurso, celebramos el talento, la creatividad y la ilusión de nuestro alumnado y Soundbox Junior demuestra que en nuestras aulas hay un enorme potencial artístico que merece ser apoyado y visibilizado", ha asegurado.

Asimismo, la delegada ha destacado que "la música no solo es una forma de expresión, sino también un vehículo para el desarrollo personal, el trabajo en equipo y la construcción de una identidad cultural compartida y Granada es tierra de música, con una identidad profundamente ligada a las músicas populares urbanas".

En cuanto a los resultados del concurso, en la categoría infantil, el primer premio ha recaído en 'El día de la Marmota' del grupo Ánimo Chikas (CEIP Luis Rosales), seguido de 'Siete días" de Chili Bacon (CEIP José Hurtado) y 'Adrenalina GP' de Robson Jhunior (CEPr San Roque), otorgándose además una mención de honor a 'No puedo vivir sin ti' del CEIP Miraflores.

En la categoría juvenil, el primer premio ha sido para 'Alba' del grupo Z-Stereo (CPM Ángel Barrios), el segundo para Pau Gutiérrez Páez (IES Padre Manjón) y el tercero para 'El botón del pánico' del grupo Patty Espanto (IES Padre Manjón), concediéndose una mención de honor a 'Todo es posible en Granada' del IES Blas Infante.

En el transcurso del acto se ha vivido también un momento especialmente emotivo con la interpretación del tema 'Alba', del grupo Z-Stereo, dedicado a Alba, una alumna fallecida recientemente, en un homenaje que ha puesto de relieve el papel de la música como medio de expresión y acompañamiento emocional.

La organización del concurso ha contado con la implicación de profesionales del ámbito educativo y musical, así como con la colaboración del profesorado de los centros participantes, cuyo compromiso ha sido clave para el desarrollo del proyecto.

Soundbox Junior se consolida así como una plataforma de referencia para el fomento de la creatividad musical en el ámbito educativo, contribuyendo a la difusión de las músicas populares y al impulso del talento joven en la provincia de Granada.