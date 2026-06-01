Un total de 60 centros educativos de Córdoba participan en el encuentro final de la Red de Alumnado Ayudante Mediador

Autoridades y participantes en el encuentro final de la Red de Alumnado Mediador. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60 centros educativos de la provincia de Córdoba , de los 130 que componen en Córdoba la Red de Alumnado Ayudante Mediador, participan entre este lunes y mañana martes en el Encuentro de Mediación Escolar final que se está celebrando en la Residencia Escolar La Aduana de la capital cordobesa.

Son unas jornadas llenas de retos, a las que califican como "una cuestión vital", tanto docentes, como profesionales del ámbito de la enseñanza y que, según sus organizadores, ha supuesto "un enriquecedor punto de confluencia".

Además de favorecer la convivencia e intercambio de experiencias, la actividad tiene como objetivo prioritario dar difusión a esta figura dentro del ámbito educativo. Es por ello que algunos de sus talleres giran en torno a la animación audiovisual, la radio o la creación de videos. Todo ello "sin abandonar conceptos tan importantes en educación como el diálogo, la inclusión, la resolución de conflictos o gestión de emociones".

El acto inaugural ha contado con la presencia del delegado territorial Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé; la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Córdoba, María Dolores Sánchez; y la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud (IAM) en Córdoba, Carmen Arcos.

Durante el encuentro, Diego Copé ha señalado que "la Junta, a través del Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No Violencia, tiene en la mediación una de las medidas específicas para promover la convivencia en los centros y prevenir cualquier tipo de violencia".

Además, "educar para la paz y la resolución de conflictos, sin duda, es un camino con futuro. Es por ello por lo que eventos como estos son un ejemplo de la colaboración entre la administración educativa y los profesionales de la educación, junto con los estudiantes y sus familias para fomentar la convivencia positiva en colegios e institutos. Debemos aunar esfuerzos para prevenir, corregir o erradicar cualquier tipo de violencia", ha recordado el delegado.

Por su parte, la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, María Dolores Sánchez, ha señalado al alumnado participante como "la generación del presente y del futuro", destacando que "depende de todos nosotros, de todos y cada uno de vosotros y vosotras, ser parte de la solución a cuestiones que nos preocupan".

Igualmente, ha animado a los participantes "a exprimir al máximo experiencias como la estos días, a tomar conciencia de la importancia del respeto y la convivencia positiva para mantenerlo en óptimas condiciones, tanto para nuestro bienestar como para el de las futuras generaciones".

Por último, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Carmen Arcos, ha insistido en que "realizar estas actividades, cuyo fin es dar las claves necesarias a los alumnos previamente seleccionados por sus capacidades y aptitudes para la mediación, permite a los jóvenes que puedan aplicarlas en sus centros, ayudando a prevenir, corregir o erradicar cualquier tipo de conflicto dentro y fuera de las aulas, como puede ser el acoso escolar, el bullying, el ciberacoso o la violencia de género". También ha destacado la importancia de tratar entre los jóvenes la salud mental y la prevención del suicidio.