El Trail Solidario IES Fuente de la Peña se celebrará en Jaén el 19 de abril y prevé rondar el millar de participantes

Presentación del VIII CxM Trail Solidario IES Fuente de la Peña. - JUNTA

JAÉN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El VIII CxM Trail Solidario que organiza en Jaén el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Fuente de la Peña se celebrará el 19 de abril con la intención de igualar la cifra de 700 corredores del año pasado e, incluso, superarlos y rondar el millar.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de esta cita, que ha contado con el director del centro, José Manuel Jiménez; la concejala de Deportes, Beatriz López; la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano.

Esta iniciativa integra deporte, naturaleza, inclusión, patrimonio y carácter educativo, ya que el cartel de la carrera ha sido diseñado por un alumno de tercero de Secundaria, Francisco Amaya, que ha podido emplear sus conocimientos y ver la utilidad de sus estudios.

Además, tiene carácter solidario, puesto que sus beneficios se destinarán íntegramente a la Asociación para la Investigación y Cura del déficit del Factor V Una Esperanza para Celia. Su presidenta, María José Extremera, también ha asistido al acto, así como el responsable de proyectos sociales de la Fundación Caja Rural de Jaén, Javier Rueda.

La prueba, con salida en la plaza de Santa María y meta en el propio IES Fuente de la Peña, tendrá cuatro modalidades: trail Largo de 22 kilómetros; trail corto de once kilómetros; senderismo de once kilómetros y ruta inclusiva de siete kilómetros. Todas con un recorrido que discurre por parajes de la Sierra Sur de Jaén, en el Parque periurbano del Neveral y la Sierra de Jabalcuz.

Igualmente, permitirá disfrutar de enclaves y vistas singulares del entorno más cercano, como la Catedral o el Castillo, panorámicas de la Peña, la Cresta del Diablo o el Puerto del Aire, y tramos destacados como el Sendero del Pincho o el Cordel de Jabalcuz.

La concejala de Deportes ha señalado la importancia de este tipo de iniciativas: "Como docente, siempre digo que uno de los principales logros que puede tener un centro es llevar a cabo un proyecto haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, implicando incluso a administraciones públicas y ofrecerlo a su ciudad, y este es, sin duda, un claro ejemplo", ha comentado.

En este sentido, ha afirmado que "no es solo una carrera, sino una experiencia única que combina deporte, naturaleza, patrimonio y, sobre todo, identidad jiennense". "Porque si hay un entorno que representa lo que somos, es precisamente este: la Fuente de la Peña, nuestro pulmón verde, nuestro espacio de encuentro, y un simbolo de la conexión de Jaén con su entorno natural", ha añadido López.

INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en la página web www.time2run.es hasta las 14,00 horas del 16 de abril o hasta que se alcancen los 300 participantes en cada modalidad. El precio para los atletas federados en la FAM es de 20 euros en la modalidad de trail largo; 15, en la de trail corto; 13, en la de senderismo y diez en el caso de la ruta inclusiva. Los no federados deberán pagar tres euros más en todas las modalidades excepto en la inclusiva.

Además, quienes quieran colaborar, pero no quieran o no puedan participar en la prueba, pueden hacerlo gracias al dorsal cero habilitado por la organización (diez euros). Por tercer año consecutivo, la carrera está incluida en el Circuito Provincial de Carreras por Montaña de la Diputación.