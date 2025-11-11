La XXV Carrera Popular y Gran Caminata por la Paz e Integración se celebrará en Jaén el 16 de noviembre

JAÉN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXV Carrera Popular y Gran Caminata por la Paz e Integración, organizada por el Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa Catalina, de Jaén, se celebrará el próximo 16 de noviembre con previsión de reunir a unos 1.200 corredores.

La presentación de esta vigésimo quinta edición ha tenido lugar en un acto que ha contado con la concejala de Deportes, Beatriz López; la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación Educativa, Francisco José Solano, además de miembros de la comunidad educativa del centro.

Se trata de una iniciativa ya consolidada en el calendario educativo y deportivo de la provincia que se desarrolla con motivo de la festividad de Santa Catalina con el objetivo de promover la educación en valores, la integración social y la cultura de paz.

"Se convierte en ejemplo inspirador de cómo el deporte se convierte en motor de valores sociales, educativos y de solidaridad promoviendo el respeto y la integración de toda la comunidad educativa y la sociedad en general", ha destacado el delegado territorial.

En esta nueva edición, se han repartido en torno a unos 2.000 dorsales, con una participación efectiva de alrededor de 1.200 corredores. Además, se contará con más de 100 estudiantes de Secundaria y Bachillerato del propio instituto, profesorado y ampa "como voluntarios para la organización y desarrollo" de la carrera y participarán también diversos centros educativos de la capital".

Solano ha felicitado al IES Santa Catalina por su trayectoria ejemplar en la promoción de la paz y la convivencia a través de la educación y el deporte", así como a todos los colaboradores y comunidad educativa. Además, ha animado a la ciudadanía jiennense a participar y apoyar esta jornada deportiva, que destinará parte de la recaudación a fines benéficos.

Durante la presentación, se han dado a conocer las diferentes características del desarrollo de la carrera, modalidades de participación, lugar de recogida de dorsales, así como el cartel de presentación. Entre ellas, se destaca, al inicio de la carrera, la realización de la lectura de un manifiesto por la paz.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo hasta las 14,00 horas del 14 de noviembre en la web https://www.deportime.com. El precio, tanto de la carrera como de la caminata, es de tres euros y participar en esta última modalidad sin opción de camiseta es gratis.

La cita, que se disputará en diversas categorías tanto masculina como femenina, tiene un recorrido de 4.600 metros aproximadamente, compartido para ambas modalidades. La carrera comenzará a las 11,00 horas y la caminata, cinco minutos después. La salida y la meta estarán en la plaza de los Perfumes.

Los dorsales se pueden retirar en el IES Santa Catalina de Alejandría hasta el viernes en horario de oficina. También el mismo día de la carrera, entre las 8,00 y las 10,00 horas, en un espacio habilitado para ello. La bolsa del corredor incluirá una camiseta de edición especial con motivo de la conmemoración del 25 aniversario.