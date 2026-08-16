Bellido valora iniciativas de la FAMP como el Laboratorio de Cuidados y la atención a municipios con los fondos europeos

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, durante una entrevista concedida a Europa Press. - Guillermo Morales - Europa Press

CÓRDOBA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, ha valorado iniciativas innovadoras impulsadas por dicho ente durante esta legislatura como el Laboratorio de Cuidados y el Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité Dusia), para la atención a localidades con la gestión de fondos europeos.

En una entrevista con Europa Press, Bellido ha expuesto sobre el primero que "la sociedad está cambiando en que cada vez vivimos más años y las personas también necesitamos más cuidados", de ahí dicho laboratorio, desde el que, "de la mano de la Consejería de Familias y Servicios Sociales, se han puesto en marcha experiencias", como en una residencia que se ha domotizado por completo y ya se ven resultados.

Ha citado otra experiencia piloto en colaboración con ayuntamientos para trabajar en la 'economía silver', de forma que al tener en cuenta que las personas viven "cada vez más años, además de más cuidados, también hay muchas personas con un poder adquisitivo que no es pequeño, que puede ser hasta elevado, y son protagonistas de la economía, del turismo a la gastronomía", de ahí la preparación para dicha nueva economía "que puede traer beneficios".

Igualmente, ha asegurado que "se ha avanzado en materia de dependencia en experiencias piloto de cuidar al cuidador y de ver cómo cada vez va evolucionando más", precisando que "en los ayuntamientos, el presupuesto destinado a dependencia --financiado por la Junta de Andalucía, salvo una parte que aportamos--, cada año aumenta de forma muy importante, porque cada vez hay que atender más".

Todo ello se refleja en el Laboratorio de Cuidados que, en palabras de Bellido, trabaja por "buscar las nuevas fórmulas de gestión en las nuevas políticas para atender a una necesidad que viene".

FONDOS EUROPEOS

Por otra parte, el presidente de la FAMP ha resaltado que una segunda iniciativa innovadora "con mucho recorrido por delante" es el Comité Dusia, teniendo en cuenta que "han salido los fondos Edil, que afortunadamente en Andalucía son muchos los ayuntamientos que han obtenido financiación --Córdoba uno de ellos--".

Al respecto, ha analizado que "de la experiencia de los fondos Edusi se han visto dificultades de ejecución, de relación incluso de los ayuntamientos con los sucesivos órganos de tutela, de justificación de fondos, incluso con el Gobierno de España como órgano intermediario entre los ayuntamientos y la Unión Europea (UE)".

Ante ello, ha apoyado la creación de esta red "para aprender conjuntamente", porque "van los técnicos responsables de los fondos de cada ayuntamiento y los concejales", de modo que "se comparten experiencias que hacen aprender a unos de otros", a la vez que "es un elemento donde la información se centraliza y se ayuda a ejecutar fondos".

Como ejemplo, ha citado que "la primera evaluación de ejecución de esos fondos es importante porque si quedan sin distribuir, a los que vayan más avanzados les pueden venir más fondos". Por ende, ha apuntado al trabajo conjunto con los consistorios de cara a "ejecutar más fondos para intentar captar más".

Una tercera función "muy interesante" es la de "un 'lobby' bien entendido", de forma que como red de ayuntamientos que maneja los fondos en los próximos años no vaya cada uno en solitario al Ministerio o a la Unión Europea a pedir los cambios que estime convenientes, sino que "sea esa red en su conjunto la que levante la mano y diga esto está mal, queremos más plazos o esto habría que modificarlo", según ha detallado.

En este caso, ha aseverado que "tiene recorrido porque el plazo de ejecución de los fondos acaba de empezar", a lo que ha agregado que "hay muy buenas sensaciones de todos los que están participando en la red", que ya ha tenido dos convocatorias.

PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

En cuanto a prevención de emergencias, Bellido ha elogiado la labor de apoyo e interlocución de la FAMP con municipios, subrayando que "los períodos de sequía y lluvia extrema son cada vez más marcados" y en este caso él tiene "la experiencia de Córdoba, afectada por inundaciones durante dos años seguidos, la última muy importante", de manera que "son patrones que desgraciadamente antes pasaban cada X años y se reduce ese plazo", por lo que "hay que tomárselo muy en serio".

En este sentido, ha declarado que "los ayuntamientos tienen la responsabilidad de tener los planes de prevención al día", como "el plan de emergencia general y en cada municipio, según la casuística, planes de lucha contra incendios forestales y de lucha contra inundaciones".

Al efecto, desde la FAMP, en colaboración con la Junta, se recuerda a los ayuntamientos que "es una obligación y es importante tenerlo", al tiempo que se traslada a los órganos superiores que "no todos los ayuntamientos están en las mismas condiciones". No se pueden comparar los de Córdoba, Málaga, Sevilla o Granada con uno de menos de mil habitantes de una zona de sierra, "que necesitan que les ayuden a tener planes en marcha y diseñados". Es ahí donde entra la FAMP con apoyo de la Junta.

Además, ha indicado que "cuando llegan estos incendios o inundaciones es muy injusto que a veces se ponga el foco en los alcaldes", cuando son los que responden "en un primer momento", y "al final es inevitable que de vez en cuando ocurran estas emergencias y no se le puede achacar la responsabilidad a un ayuntamiento, por mucho que a lo mejor en un momento no tenga al día su plan o haya tenido un retraso".

Bellido ha comentado que "nunca ha habido un proceso que diga que un alcalde es responsable, pero sí ha habido peticiones de información y reclamaciones". A su juicio, "si se diera el caso, sería un exceso atribuir una responsabilidad a un ayuntamiento de una emergencia que muchas veces es inevitable".

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Sobre cooperación internacional, el presidente ha asegurado que "se ha dado un paso adelante" con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid), porque "hasta ahora, la FAMP no se había ocupado de esto" al contar con la "organización hermana" del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

De este modo, ha valorado que "con la Junta y la Aacid se han hecho ya dos jornadas de cooperación internacional con ayuntamientos" para abordar temas como planes de emergencia, fondos europeos, buenas prácticas e "incluso la posibilidad de desarrollar proyectos pilotos desde la FAMP de cooperación internacional directamente con municipios".

CASA PATERRI

Respecto a la sede en Casa Paterri, en Sevilla, Bellido ha dicho que "representa el buen hacer y continuidad en proyectos", dado que "es una cesión que se hizo por el anterior Ayuntamiento de Sevilla a la anterior dirección de la FAMP y que en el nuevo mandato, el actual alcalde ha mantenido y como presidente de la FAMP he mantenido el proyecto del anterior presidente", favoreciendo la "normalidad institucional".

Al hilo, ha subrayado que "esa nueva sede tiene que ser la casa de los ayuntamientos en Sevilla", dado que son "muchos los alcaldes que en el día a día acudimos en multitud de ocasiones a hablar con distintas consejerías y organismos centralizados en Sevilla", pero no hay espacio que sirva para eso, "porque las actuales dependencia de la FAMP están en un edificio de prestado, que no reúne condiciones para sede institucional". Y ha defendido a los trabajadores, que "necesitaban un espacio en mejores condiciones, porque el actual se ha quedado pequeño".

Igualmente, ha expresado que "es una buena noticia para Sevilla, porque se recupera un edificio histórico en pleno barrio de San Bernardo, de una saga de arquitectos muy conocida y quedó abandonado", tras "muchos usos". La idea es terminarlo a principios de 2027, porque "van a buen ritmo las obras", después de "momentos complejos, ya superados".