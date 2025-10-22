Experto en datos abiertos reconoce las buenas prácticas presentadas por la FAMP con el proyecto 'OD4Growht'

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un experto en datos abiertos propuesto por el programa 'Interreg Europa' ha reconocido el valor de todas las iniciativas propuestas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en el marco del proyecto europeo 'OD4Growth' y "el cumplimiento de todos los criterios que la convierten en una buena práctica oficial a nivel europeo", de modo que desde este miércoles están publicadas en la Plataforma de Aprendizaje regional del citado programa.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado la FAMP, que participa desde hace ya más de 30 meses en dicho proyecto europeo 'OD4Growth', que pretende, entre otros objetivos, "mejorar la disponibilidad y usabilidad de los datos abiertos para apoyar el desarrollo local y la transformación urbana".

Uno de los principales compromisos del proyecto es "dar apoyo a los decisores políticos para que incrementen su conocimiento y competencias en cuanto a la disponibilidad y la explotación de los datos abiertos y, de este modo, trabajen por aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los datos que se ponen a disposición de la ciudadanía por medio de plataformas digitales para su consulta, acceso y explotación".

Para esto, entre otras acciones, el proyecto está identificando iniciativas lideradas por organismos públicos de cada región implicada que hagan uso de los datos abiertos. Fruto de esta labor prospectiva que cada socio está haciendo en su territorio, la FAMP ha ido identificando a lo largo del proyecto un buen número de iniciativas públicas susceptibles de ser reconocidas como "buenas prácticas" por la Comisión Europea, en el ámbito de los datos abiertos.

Tras una labor de documentación y sistematización de la información relevante, estas iniciativas han sido dirigidas a dicho experto en datos abiertos que "ha reconocido el valor de todas las iniciativas propuestas por la FAMP".

INICIATIVAS

Entre dichas iniciativas figura la del Callejero Digital Unificado de Andalucía (CDAU), una herramienta "consolidada y de gran impacto" que da soporte a los servicios administrativos de la Administración local y regional de Andalucía, "ampliamente utilizada por ayuntamientos y diputaciones andaluzas", que es un conjunto de datos geográficos de carreteras y portales que permite la localización precisa de objetos geográficos con direcciones postales a nivel de portal.

Otra iniciativa es el Sistema de Inteligencia Turística (SIT), un proyecto gestionado por la 'Smart Tourism Office' del Ayuntamiento de Sevilla y una herramienta que "simplifica y unifica el modo de recopilar, organizar y analizar datos del sector del turismo, facilitando la transformación de los datos en conocimiento, y la adopción de decisiones mejor informadas sobre la gestión y promoción del turismo".

Desde la FAMP destacan que "mediante la recopilación, el análisis y la visualización de grandes cantidades de datos relacionados con el turismo, el SIT ayuda a las partes interesadas locales a tomar decisiones informadas y a planificar estratégicamente".

Por otra parte, otra iniciativa es el Portal Andaluz de Datos Abiertos, que "facilita la búsqueda y el uso de la información pública de toda la región". Reúne más de 800 conjuntos de datos sobre temas como salud, educación, medio ambiente, transporte y gasto público, todos ellos publicados en formatos abiertos y actualizados periódicamente. Gestionado por la Junta de Andalucía, este portal se ha convertido en "una referencia práctica para la transparencia y la gobernanza digital en Andalucía", y la formación relacionada con el mismo "ha ayudado a más de 10 000 personas a aprender sobre el gobierno abierto y el uso de datos".

Por su parte, la Oficina de Datos de Montilla (MDO) se creó para "aportar orden y eficiencia a la gestión de datos del municipio" cordobés, que, con algo más de 22 000 habitantes, es una de las localidades españolas más pequeñas que cuenta con su propio portal de datos abiertos, vinculado a una plataforma 'Smart City' basada en Fiware que recopila información de sensores y sistemas municipales para apoyar la planificación y los servicios públicos.

Por otro lado, 'Open Data Málaga' es "un buen ejemplo de cómo una ciudad puede utilizar los datos abiertos para hacer que la gobernanza sea más transparente y esté más orientada a la innovación. La iniciativa muestra cómo los datos municipales, cuando se abren y gestionan de forma eficaz, pueden generar un valor real para los ciudadanos, las empresas y los servicios municipales", según valoran desde la FAMP.

Con la integración de herramientas de inteligencia artificial, "una amplia gama de conjuntos de datos que se actualizan periódicamente y aplicaciones concretas que mejoran la movilidad, la gestión de residuos y la interacción con los ciudadanos", Málaga ha creado "un modelo práctico y sostenible para la gestión urbana basada en datos", subrayan también desde la FAMP sobre esta iniciativa cuya "estructura clara y su enfoque escalable lo convierten en una referencia útil para otras ciudades que desean utilizar los datos abiertos para impulsar la innovación, la eficiencia y la confianza pública".

De otro lado, el Sistema de Información de Población de Andalucía (SIPob) es "una innovadora herramienta digital" desarrollada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) para "mejorar la cartografía de la población, la planificación territorial y la gestión de emergencias".

Al integrar múltiples fuentes de datos en un sistema cartográfico unificado, el SIPob proporciona información demográfica y espacial precisa y actualizada, "esencial para el desarrollo urbano sostenible y las políticas públicas". Con una inversión de 300 000 euros y una dotación de personal mínima --dos técnicos--, ofrece "un modelo rentable y escalable para la gestión de datos demográficos". Su enfoque de datos abiertos e interoperables "mejora la coordinación entre las administraciones locales y las autoridades regionales", subrayan también desde la FAMP.

Finalmente, 'Espand' es una "innovadora plataforma digital" desarrollada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) para "centralizar y gestionar la información sobre los espacios industriales y productivos de la región".

Al integrar conjuntos de datos anteriormente fragmentados en un único sistema de acceso abierto, 'Espand' "mejora la transparencia, la inteligencia espacial y la planificación de inversiones". La plataforma abarca 1.754 zonas industriales y cerca de 40.000 establecimientos georreferenciados, convirtiéndose en "una herramienta de referencia para el Instituto Geográfico Nacional". Según concluyen desde la FAMP, es "un ejemplo claro de cómo un modelo basado en datos puede mejorar la coordinación entre el sector público y el privado, apoyar la toma de decisiones basada en pruebas y reforzar la competitividad regional".

VALORACIÓN DE LA FAMP

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha valorado este trabajo destacando que "el éxito de esta labor de prospección, documentación y sistematización de la información referida a estas iniciativas públicas ha conseguido situarnos en un lugar destacado aunando esfuerzos, compromiso y buen hacer".

"Éste es un resultado muy positivo tanto a efectos de visibilidad de estas iniciativas netamente andaluzas, como por el hecho de que el propio reconocimiento de la Comisión las sitúa en la vanguardia y en el punto de mira", ha agregado antes de concluir subrayando que, para la FAMP, "es un verdadero orgullo contribuir a esta labor de puesta en valor y reconocimiento del buen hacer de la gestión pública en Andalucía".