La FAMP aborda en Letonia el impulso de "comunidades energéticas solidarias" con el proyecto europeo 'Bridges'

La Federación Andaluza De Municipios Y Provincias (FAMP) Participa En La Segunda Conferencia Internacional Del Proyecto Europeo 'Bridges'. - FEDERACIÓN ANDALUZA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP)

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha participado en la segunda conferencia internacional del proyecto europeo 'Bridges-Construyendo derechos, inclusión, democracia, sostenibilidad e igualdad para alianzas de comunidades energéticas solidarias', celebrada el pasado 10 de septiembre en Preili (Letonia).

El encuentro reunió al partenariado transnacional del proyecto, así como a numerosos representantes institucionales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados, según ha informado este jueves la FAMP en una nota.

La jornada se centró en el acceso a una energía asequible, con especial atención a la relación entre las comunidades energéticas y la pobreza energética. En este marco, se subrayó "la urgencia de abordar la pobreza energética como un desafío de justicia social y, al mismo tiempo, como un reto de transición energética".

Para ello, la energía "debe gestionarse como un bien común", y las entidades locales, junto con sus ecosistemas territoriales, "deben estar plenamente preparadas para desempeñar un papel decisivo en la promoción de soluciones justas y comunitarias". Estos aspectos se identificaron como "clave en el camino hacia una energía limpia en Europa", expone la nota de la FAMP.

En este sentido, las comunidades energéticas "pueden convertirse en herramientas clave para impulsar la innovación pública y contribuir a la solución de este problema, siempre que sitúen la inclusión y la solidaridad como ejes centrales de sus actuaciones".

Asimismo, durante la jornada tuvo lugar una sesión en la que los socios del proyecto compartieron buenas prácticas y abordaron "los principales retos a los que se enfrentan las comunidades energéticas en sus respectivos países".

El equipo FAMP expuso la situación y el desarrollo de las comunidades energéticas en España y, más concretamente, en Andalucía y Huelva, territorio que constituye el área piloto del proyecto 'Bridges'.

La sesión permitió, además, hacer un repaso del marco regulatorio, político y financiero en materia de comunidades energéticas en los países de origen de las organizaciones socias participantes en el proyecto, esto es, Bulgaria, España, Italia y Letonia.

A continuación, el equipo FAMP dio a conocer los principales resultados del proceso de participación sobre necesidades energéticas desarrollado durante los meses de mayo y junio de este año con los miembros del Laboratorio Social de Innovación en Huelva. Así, se presentaron las barreras principales, señalando que el desarrollo de comunidades energéticas solidarias se enfrenta a "obstáculos económicos, administrativos y burocráticos, así como a una carencia de información y concienciación".

Del mismo modo, se analizaron "las oportunidades y los recursos existentes para favorecer su desarrollo".

La conferencia prosiguió con un panel dedicado a la participación ciudadana en la creación de comunidades energéticas en el ámbito municipal, en el que se abordaron diferentes herramientas y metodologías para implicar a la ciudadanía, así como fórmulas para que entidades locales y sociedad civil trabajen conjuntamente en su desarrollo.

En los próximos meses, la Federación continuará trabajando en la ejecución del proyecto 'Brigdes', "avanzando en la creación de alianzas que contribuyan al impulso de comunidades energéticas más inclusivas y solidarias".

En este sentido, el 22 de octubre está prevista la celebración del Comité Estratégico del proyecto en la sede de la Agencia Andaluza de la Energía, concebido como "un espacio estable de cooperación interinstitucional en clave de buena gobernanza en materia de fomento de comunidades energéticas solidarias".

Asimismo, la FAMP participará en la III Cumbre de Comunidades Energéticas, organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Agencia Andaluza de la Energía, en la que se presentará el proyecto.

'Bridges-Construyendo derechos, inclusión, democracia, sostenibilidad e igualdad para alianzas de comunidades energéticas solidarias' es un proyecto financiado por la UE en el marco del programa CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores), liderado por el municipio de Borgiallo (Italia).

Cuenta con con un partenariado compuesto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (España), el Consorcio Intermunicipal de Servicios Sociales y de Bienestar Ciss 38 (Italia), la Unión de Montaña del Valle del Orco y Soana (Italia), el municipio de Preili (Letonia), Usbbla-Unión de Autoridades Locales Búlgaras del Mar Negro (Bulgaria), y como entidades asociadas, la Fundación Comunidad Energética Renovable y Solidaria Fervores (Italia), la Agencia Andaluza de la Energía (España) y Black Sea Energy Cluster-BSEC (Bulgaria).