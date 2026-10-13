La FAMP aborda en su webinar las modificaciones de los Planes de Actuación Integrados (PAI)

Webinar de la FAMP acerca de las modificaciones de los Planes de Actuación Integrados (PAI). - FAMP

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red EDIL Andalucía de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado su octavo webinar, dedicado en esta ocasión a las modificaciones de los Planes de Actuación Integrados (PAI) y a los pasos que deben seguir las entidades locales para plantearlas y tramitarlas correctamente.

Según ha señalado la entidad en una nota, la sesión técnica llega en un momento "especialmente relevante" para las entidades beneficiarias, coincidiendo con las ventanas previstas para introducir ajustes en los PAI EDIL: septiembre para las ciudades intermedias y octubre para las ciudades grandes y las áreas urbanas funcionales.

Bajo el título "Modificaciones del PAI", el encuentro ha permitido aclarar qué aspectos de los planes pueden modificarse, qué límites deben tenerse en cuenta y qué documentación y justificación requiere cada solicitud. Uno de los principales bloques de la sesión se ha centrado en distinguir entre modificaciones sustanciales y no sustanciales, abordando las implicaciones de cada una, así como los elementos que conviene revisar antes de iniciar su tramitación.

Asimismo, durante el encuentro se ha explicado de forma secuencial el procedimiento para preparar y presentar una solicitud de modificación, desde la recopilación de la documentación hasta su formalización conforme a las directrices establecidas. El contenido se ha completado con ejemplos prácticos, orientados a trasladar los criterios generales a situaciones concretas que pueden surgir durante la ejecución de los planes.

La FAMP ha destacado que, con esta nueva sesión on line, la Red EDIL busca facilitar a los equipos técnicos y unidades gestoras herramientas que les permitan valorar con mayor seguridad los ajustes que necesitan sus PAI y reducir posibles incidencias durante la tramitación, aprovechando adecuadamente el periodo habilitado para ello.

El webinar ha finalizado con un espacio de consultas e intercambio de buenas prácticas, en el que las entidades han podido plantear dudas vinculadas a sus propios procesos de modificación y compartir cuestiones surgidas durante la ejecución de los PAI.

La actividad forma parte del ciclo de acompañamiento técnico impulsado en el marco del Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité DUSIA), orientado a reforzar las capacidades de municipios y diputaciones en la gestión de sus Planes de Actuación Integrados.

El Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité DUSIA) es un espacio técnico impulsado en el seno de la FAMP para acompañar a las entidades locales andaluzas en el diseño, despliegue y seguimiento de estrategias de desarrollo urbano sostenible financiadas con fondos europeos.

La Red EDIL actúa como red de cooperación, formación y apoyo técnico dirigida a municipios y diputaciones con Planes de Actuación Integrados, promoviendo el intercambio de experiencias, la generación de conocimiento práctico y el refuerzo de las capacidades locales para una gestión eficaz de los fondos FEDER.