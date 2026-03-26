La FAMP, Ayuntamiento de Níjar y Serbal firman un acuerdo de custodia del parque Günter Kunkel de San José (Almería)

La FAMP promueve un acuerdo de custodia para el parque Günter Kunkel de Níjar (Almería). - FAMP

NÍJAR (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en colaboración con el Ayuntamiento de Níjar y la asociación Serbal, ha firmado el acuerdo de custodia del parque Günter Kunkel situado en la localidad nijareña de San José con el objetivo de preservar y poner en valor el patrimonio natural y la biodiversidad de esta zona de Almería.

El acuerdo se enmarca en el marco del proyecto europeo Coastrust que busca promover la custodia de las costas mediterráneas y se cofinancia a través del programa Interreg Euro-Med, según ha indicado la FAMP en una nota.

El Parque Günter Kunkel es un espacio ajardinado de unos 6.000 metros cuadrados creado en 2010 en homenaje al botánico alemán que estudió los ecosistemas áridos del Mediterráneo. Está concebido como un jardín silvestre con plantas autóctonas, senderos de piedra y elementos divulgativos y educativos como carteles interpretativos.

En este sentido, el presidente de Serbal, Emilio González, ha detallado que entre las acciones de custodia se encuentran "la concienciación, sensibilización y promoción ambiental", el desarrollo de "actividades de educación ambiental" y la implicación de voluntarios en las iniciativas vinculadas al acuerdo así como la supervisión periódica del estado del equipamiento público del parque, entre otros aspectos.

El proyecto europeo Coastrust tiene como objetivo reforzar la protección de la biodiversidad costera y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y participativo.

El presidente de la FAMP, José María Bellido, ha apuntado que "Coastrust marca un camino" hacia "municipios más resilientes, más preparados y más conectados con Europa", sentido en el que ha resaltado la apuesta de la Federación por un modelo donde "la sostenibilidad sea parte de la identidad municipal y de su estrategia de desarrollo".

En esta línea, ha considerado que la firma del acuerdo de custodia "es un paso hacia un futuro donde la protección del territorio es una tarea compartida y permanente".

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha destacado la labor del grupo de acción local y ha valorado que este espacio haya funcionado como "núcleo de gobernanza, laboratorio social y motor de corresponsabilidad territorial".

Así, ha hecho hincapié en el papel del Ayuntamiento en un proceso de custodia "novedoso y estratégico" que le permite "actuar como institución vertebradora, capaz de unir a actores que pueden garantizar la conservación de la biodiversidad local, combinando liderazgo político, coordinación técnica y legitimidad social".

Por su parte, y diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha apuntado la "singularidad" del espacio lo que lleva a "asumir una responsabilidad compartida" del mismo para "proteger" los aspectos más diferenciadores y valiosos que se legarán a las generaciones futuras.

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha subrayado que "Coastrust nos da la oportunidad de trabajar con regiones y municipios de distintos países que comparten un reto común: cómo proteger la biodiversidad costera y marina en un contexto de cambio climático, presión humana y transformación económica. Y significa también demostrar que Andalucía puede liderar soluciones innovadoras desde lo local hacia lo europeo".

Según Sáez, Coastrust "nace con una convicción clara: la conservación solo es efectiva cuando se construye desde el territorio y con el territorio", sentido en el que ha puesto el área piloto de Almería como "un ejemplo de cómo la ciencia, la planificación y la participación pueden integrarse para generar resultados reales".

Coastrust es un proyecto cofinanciado por la UE en el marco del programa Interreg Euro-MED, comenzó en 2024 y tiene una duración de 33 meses. El proyecto cuenta con un partenariado compuesto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (España), la Agencia de Desarrollo Regional del Condado de Dubrovnik-Neretva (Croacia), el Departamento de Arquitectura de la Universidad Roma Tres (Italia), el Instituto para la Conservación de la Naturaleza en Albania, la Oficina del primer ministro del Gobierno del cantón de Herzegovina-Neretva (Bosnia-Herzegovina), la Fundación para el Desarrollo Sostenible (Italia), SUBMON (España) y Nature Trust Malta.