La FAMP celebra la jornada de cierre del programa 'Salud Activa en el Espacio Público' en Cañada Rosal (Sevilla)

CAÑADA ROSAL (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Cañada Rosal ha acogido este viernes la jornada de cierre del programa piloto Salud Activa en el Espacio Público, una iniciativa impulsada por el Laboratorio de los Cuidados de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en colaboración con el Ayuntamiento y con la participación activa de más de un centenar de vecinos.

La jornada ha combinado dos momentos complementarios que resumen el espíritu del proyecto: por la mañana se ha celebrado el acto de entrega de diplomas de participación, y posteriormente ha tenido lugar la reunión final del Grupo de Trabajo de Envejecimiento Activo de la FAMP, en formato online, según ha informado la FAMP en una nota.

Ambas actividades se han desarrollado en un clima de reconocimiento y reflexión compartida, reforzando la idea de que "la salud comunitaria y los cuidados preventivos son un proceso continuo que une la práctica local con el aprendizaje colectivo".

El acto de entrega de diplomas se celebrado en el salón de Actos del Centro Cívico reunió a las personas participantes del programa junto a representantes del Ayuntamiento de Cañada Rosal y de la FAMP. Durante el encuentro, el vicepresidente tercero de la FAMP y alcalde de Tomares (Sevilla), José María Soriano, ha destacado "la importancia del programa" como ejemplo de colaboración entre administraciones y ciudadanía, subrayando que "el valor del ejercicio físico como forma de cuidado personal y comunitario, que mejora la salud, refuerza los vínculos sociales y convierte los espacios públicos en verdaderas infraestructuras de bienestar".

De igual manera, Soriano ha reconocido el trabajo del técnico local y del equipo municipal por su implicación diaria, así como el esfuerzo de las personas participantes por mantener su compromiso durante los meses de desarrollo del piloto. Asimismo, se ha referido "al uso de la aplicación digital" como uno de los retos y aprendizajes del proyecto, abundando que "aunque a veces la tecnología suponga una dificultad inicial, nos permite recoger información muy valiosa para mejorar los programas y ajustar los contenidos a las necesidades reales de las personas".

UN ESPACIO DE APRENDIZAJE COLECTIVO

Tras el acto presencial se ha celebrado la reunión online del Grupo de Trabajo de Envejecimiento Activo de la FAMP, que han reunido a representantes técnicos y políticos de distintos municipios andaluces. La sesión ha servido para presentar los resultados del programa y compartir las principales conclusiones metodológicas, destacándose "el alto nivel de participación alcanzado, la buena acogida de las actividades y el impacto positivo del modelo sobre la salud física, emocional y social de las personas mayores".

Según la FAMP, durante la reunión se ha subrayado que Cañada Rosal ha sido un "municipio pionero", demostrando que incluso en entornos rurales "es posible desarrollar programas innovadores de actividad física y bienestar basados en la colaboración local, el acompañamiento técnico y el uso responsable de la tecnología".

Este programa piloto se enmarca en el Laboratorio de Innovación por la Economía de los Cuidados, iniciativa financiada con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, provenientes del programa Next Generation de la Unión Europea, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la colaboración de la Junta de Andalucía.