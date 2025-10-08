La FAMP celebra la primera sesión del grupo de trabajo soledad no deseada del Laboratorio de los Cuidados

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este miércoles en formato online la primera sesión del grupo de trabajo soledad no deseada, enmarcada en el programa Laboratorio de los Cuidados. Este grupo persigue apoyar el diseño de un marco de intervención local frente a la soledad no deseada y trabajar para encontrar conjuntamente innovaciones en este ámbito.

La jornada se inició con la bienvenida de la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, que tras realizar una breve contextualización de lo que se espera conseguir en este espacio de reflexión conjunta ha destacado que "la soledad no deseada no es un asunto privado: es un reto comunitario que exige respuestas colectivas. Y ahí los gobiernos locales son clave por ser la administración más cercana, la que conoce de primera mano a la ciudadanía y sus necesidades".

Seguidamente, se realizó una exposición teórica del fenómeno de la soledad no deseada, mostrando algunos datos de la magnitud de este fenómeno a escala europea, estatal y autonómica; dejando constancia de alguno de los marcos normativos y estratégicos, informes e iniciativas más relevantes que se han venido desarrollado en este ámbito a diferentes niveles. Además se ha presentado, como una buena práctica de referencia para el territorio andaluz, la iniciativa Hariak, la estrategia de Guipúzcoa ante las soledades, impulsada por la Diputación Foral de la provincia vasca, ha recogido la FAMP en una nota.

Para finalizar, tomó la palabra María Elena Duque, diputada delegada de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación de Granada, integrante del grupo de trabajo encargada de compartir con el resto de los componentes del grupo una buena práctica: 'Cuenta Conmigo'. Duque ha explicado que se trata de una iniciativa para combatir la soledad de las personas mayores en el ámbito rural de la provincia, al ser la provincia con más municipios dispersos de toda Andalucía.

El programa, pionero en la provincia de Granada, combina la atención directa a las personas mayores de 65 años con la generación de empleo. A través de una inversión de casi 1,9 millones de euros, se está contratando y formando a personal en los municipios beneficiarios para prestar apoyo emocional, realizar gestiones cotidianas y fomentar la autonomía de los mayores en sus propios entornos. En concreto, se ha otorgado una subvención directa en concurrencia no competitiva de 12.220 euros a 153 municipios de toda la provincia.