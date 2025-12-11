La FAMP destaca el compromiso de los municipios andaluces con la sostenibilidad turística y el desarrollo local. - FAMP

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, ha destacado "el compromiso de los municipios andaluces con la sostenibilidad turística y la planificación responsable del desarrollo local".

Según ha detallado la FAMP en una nota, más de 80 técnicos municipales han participado en el webinar formativo sobre el uso del Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local de Andalucía (OSTA)celebrado este jueves.

De igual manera, Sáez ha resaltado que "el OSTA nace para estar al servicio de los ayuntamientos. Es una herramienta práctica, colaborativa y viva, que convertirá los datos en conocimiento y el conocimiento en acción".

El encuentro ha tenido como objetivo facilitar a los gobiernos locales andaluces el "conocimiento y manejo de esta nueva herramienta digital", diseñada para apoyar la planificación turística sostenible a nivel municipal.

De este modo, el OSTA se configura como una "plataforma pionera" de información y conocimiento compartido, que permite a las entidades locales acceder a indicadores ligados a distintas dimensiones de la sostenibilidad turística desagregados a escala municipal.

Así, estos indicadores ayudarán a los técnicos a tener una visión más detallada de la realidad turística de su destino y, de esta forma, a realizar una toma de decisiones en políticas turísticas "más informadas y coherentes", ha apuntado la entidad.

Por su parte, el equipo técnico de la FAMP ha presentado las funcionalidades principales del Observatorio, realizando una demostración en directo sobre cómo acceder a los indicadores, interpretar los datos y aplicar las herramientas de análisis disponibles.

Además, los asistentes, más de 80 técnicos de Andalucía, han valorado muy positivamente la iniciativa, destacando la utilidad del OSTA para fortalecer las políticas locales de turismo sostenible y la oportunidad de contar con un espacio común de colaboración y aprendizaje entre municipios andaluces.

Este webinar se ha enmarcado en las acciones de difusión y capacitación previstas por la FAMP, la Junta de Andalucía y la CEA para promover el uso del Observatorio y fortalecer la gobernanza turística local en Andalucía.