La FAMP y la Fundación Alejandro Rojas-Marcos firman un convenio para valorar la memoria del municipalismo andaluz

Imagen de la firma del convenio entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Fundación Alejandro Rojas-Marcos. - FAMP S

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Fundación Alejandro Rojas-Marcos han suscrito un convenio marco de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas destinadas a investigar, difundir y reconocer la historia del municipalismo andaluz y del proceso autonómico, así como a promover la identidad y la cultura andaluzas y la defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza.

Según ha informado la FAMP en una nota, el acuerdo establece un marco de cooperación para desarrollar actividades en el conjunto del territorio andaluz, con la participación voluntaria de los gobiernos locales. Ambas entidades pretenden contribuir a la recuperación y difusión de la memoria del municipalismo, al conocimiento del papel desempeñado por los ayuntamientos en la construcción de la autonomía andaluza y a la puesta en valor del patrimonio cultural e identitario de Andalucía.

Una de las principales líneas de actuación se centra en la investigación y divulgación del papel de los ayuntamientos en el proceso autonómico. En este ámbito, el acuerdo contempla la coordinación de un programa conmemorativo bajo el lema 'Del 4D al 28F', previsto para el periodo 2027-2030 con motivo del 50º aniversario de las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 y que culminará con el 50º aniversario del referéndum autonómico del 28 de febrero de 1980.

La Fundación Alejandro Rojas-Marcos aportará su fondo documental y contribuirá a garantizar el rigor histórico de las iniciativas que se desarrollen en este marco. Asimismo, se prevé organizar una exposición itinerante titulada 'Los ayuntamientos y la autonomía de Andalucía', que recorrerá municipios asociados a la FAMP con fondos documentales y editoriales de la Fundación.

Según ha detallado la entidad, se prevé identificar documentación relacionada con el proceso autonómico en los archivos andaluces para facilitar a los ayuntamientos interesados la elaboración de sus respectivos expedientes históricos locales, en coordinación con la Universidad de Almería, como entidad depositaria del archivo histórico del andalucismo.

El acuerdo también plantea un inventario de lugares de memoria en torno al proceso del municipalismo y acercar la historia del municipalismo a la juventud, a través de certámenes escolares y con la participación de los entes locales.

DEFENSA, PROMOCIÓN Y ESTUDIO DEL ANDALUZ

El convenio marco incorpora una línea específica de trabajo para la defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza. Entre las actuaciones previstas figuran programas de sensibilización frente a los prejuicios lingüísticos, la elaboración de materiales dirigidos a los medios de comunicación locales y el desarrollo de pautas de comunicación institucional respetuosas con la diversidad de las hablas andaluzas.

También se contempla la creación de un atlas sonoro municipal de las hablas andaluzas, mediante la recopilación de testimonios orales de personas mayores, profesionales de oficios tradicionales y otros vecinos y vecinas que puedan aportar conocimientos sobre el léxico y las expresiones propias de cada localidad.

Esta iniciativa pretende contribuir a la conservación y difusión del patrimonio lingüístico andaluz, recogiendo la riqueza y diversidad de sus variedades locales. En el ámbito académico y editorial, ambas entidades podrán promover una línea conjunta de investigación y publicaciones sobre el municipalismo andaluz y el proceso autonómico, en colaboración con la Cátedra de la Historia del Andalucismo y las universidades andaluzas.

El convenio recoge también la posibilidad de crear una modalidad municipal del premio 'Por un poder andaluz', destinada a distinguir a los ayuntamientos que destaquen por sus iniciativas de puesta en valor de la identidad, la memoria y el habla andaluzas.