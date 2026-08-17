La FAMP participará en el Foro internacional de gobernanza local y gestión cultural dentro de Pacesetters

Archivo - La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) participa en el lanzamiento del proyecto de investigación 'Pacesetters'. Imagen de archivo. - FAMP - Archivo

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha anunciado su participación, como una de las organizadoras del Foro para la Gobernanza Local y la Gestión Cultural, que tendrá lugar en Genalguacil (Málaga) los días 13 y 14 de octubre.

Según ha indicado en un nota, se trata de un encuentro internacional que reunirá a responsables públicos, personal técnico, agentes culturales y representantes del ecosistema Pacesetters para "reflexionar sobre el papel de la cultura, la creatividad y la sostenibilidad en la transformación de los territorios andaluces".

El Foro está organizado por la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), líder del proyecto, la FAMP y la Fundación Genalguacil Pueblo Museo, con la colaboración de la Universidad de Cádiz, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y la Red Innpulso del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Durante dos jornadas, el Foro abordará cómo la cultura y la creatividad pueden convertirse en motores de gobernanza local, cohesión territorial y desarrollo sostenible. El encuentro se enmarca en el calendario de actividades del Proyecto Pacesetters, financiado a gracias a Horizon Europe que promueve nuevas formas de gobernanza basadas en la innovación comunitaria, la transición ecológica y la participación ciudadana.

El resultado principal del Foro será la elaboración del Decálogo de Genalguacil, un documento estratégico que se elevará al Comité de Co-Decisión de la Estrategia de Especialización Inteligente de Andalucía (S4 Andalucía), reforzando la conexión entre cultura, innovación y desarrollo territorial inteligente.

Por su parte, la Secretaria General de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, ha destacado que "el Foro pondrá el foco en el papel de los municipios, especialmente los rurales, como espacios de creatividad, innovación y cohesión territorial".

Desde esta perspectiva, ha indicado que Pacesetters aporta "una mirada transformadora que combina cultura, sostenibilidad y participación comunitaria". Una iniciativa "plenamente alineada con los vectores estratégicos de la S4 Andalucía y el Descubrimiento Emprendedor: innovación social y cultural, transición ecológica, desarrollo territorial equilibrado, economía del conocimiento, participación ciudadana y cohesión rural".

"Un enfoque que refuerza la idea de que los municipios andaluces son actores clave en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza cultural e innovación territorial", ha subrayado.

El proyecto Pacesettersse desarrolla en el marco de Horizon Europe, el principal programa de investigación e innovación de la Unión Europea, lo que subraya su relevancia científica, su rigor metodológico y su contribución a las prioridades europeas en materia de transición ecológica, cohesión territorial e innovación social.

Esta financiación europea reconoce el valor de trabajar desde la cultura, la creatividad y la sostenibilidad para impulsar transformaciones reales en los municipios, especialmente en los rurales, y sitúa a Andalucía como referente en la construcción de modelos de gobernanza local alineados con la S4 Andalucía y con los procesos de Descubrimiento Emprendedor.