La FAMP presenta a ayuntamientos la herramienta digital 'Gesdra' para optimizar la gestión de garantía alimentaria

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) presenta la herramienta 'Gesdra', de Gestión Digitalizada de Ayudas Alimenticias en Andalucía. - FAMP

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha presentado este viernes la herramienta 'Gesdra' --Gestión Digitalizada de Ayudas Alimenticias en Andalucía--, que busca "garantizar la eficiencia, transparencia y equidad en la distribución de recursos", y que constituye "un hito en la digitalización de la solidaridad alimentaria".

Así lo ha reivindicado la FAMP en un comunicado en el que ha precisado que, en colaboración con la Junta de Andalucía y la Federación Red Andaluza de Comedores Sociales, esta herramienta está financiada con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, provenientes del programa 'Next Generation' de la Unión Europea, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con la colaboración de la Junta de Andalucía, y pretende "marcar un hito en la eficiencia y transparencia de la ayuda social".

De esta manera, desde la FAMP agregan que el proyecto 'Gesdra' surge como "una respuesta a la urgente necesidad de digitalizar y sistematizar la información relativa a las ayudas alimentarias", y su principal objetivo es "apoyar a las entidades locales andaluzas en la gestión eficiente y transparente de las personas beneficiarias".

La herramienta busca "resolver desafíos estructurales clave, como la fragmentación de la información, la duplicidad en la entrega de recursos y la falta de coordinación eficaz entre entidades".

Así, 'Gesdra' "facilitará la creación de un ecosistema digital que optimice los recursos, evite la duplicidad de ayudas, y asegure una distribución equitativa y digna de la ayuda", de forma que "permitirá centralizar y unificar la información de las personas beneficiarias, crear un ecosistema digital que facilite la coordinación entre los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos y las entidades sociales de garantía alimentaria, y garantizará la trazabilidad y transparencia en la ayuda entregada".

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha subrayado que "esta sesión no es un acto burocrático", sino que es "la culminación de un compromiso firme de la federación por un futuro donde la solidaridad sea más eficiente, equitativa y transparente", y ha incidido en que el objetivo central de 'Gesdra' "es apoyar la gestión de los gobiernos locales andaluces ofreciéndoles una base de datos compartida pionera en esta materia, que trabaja en tiempo real".

En este sentido, ha señalado que desde la FAMP quieren que "esta herramienta sea la pieza central para centralizar y unificar la información de las personas beneficiarias", así como "para optimizar los recursos, evitando solapamientos y duplicidades para que la ayuda llegue de manera más precisa a quienes más la necesitan".

Y, "finalmente, que sea útil para garantizar la trazabilidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a cubrir necesidades básicas", ha agregado.

La FAMP ha convocado un 'webinar' formativo destinado a su destinatario principal, esto es, los técnicos municipales encargados de la intervención social dentro de los Servicios Sociales Comunitarios (SSCC), y ha incluido una demostración práctica de las funcionalidades de 'Gesdra', con la que se ha explicado su estructura y resuelto dudas sobre su aplicación.

Esta "hoja de ruta digital" es, según defienden desde la FAMP, "un testimonio del valor del liderazgo municipalista para generar un impacto social profundo y duradero, reforzando el papel de los municipios andaluces como protagonistas de la gestión en materia de ayudas de alimentos".