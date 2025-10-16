La FAMP presenta el portal de datos abiertos de la Junta en el seminario temático del proyecto Od4growth en Grecia

La delegación técnica de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en uno de los seminarios temáticos transversales previstos en el proyecto Od4growth. - FAMP

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación técnica de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha participado, durante los días 8 y 9 de octubre de 2025, en el último de los seminarios temáticos transversales previstos en el proyecto Od4growth 'Disponibilidad y usabilidad de los datos abiertos para apoyar el desarrollo local y la transformación urbana' cofinanciado a través de Interreg-Europe y de cuyo consorcio transnacional la Federación forma parte.

La cita ha tenido lugar en la ciudad griega de Alexandroupoli, donde durante dos días, los socios del proyecto, junto con sus partes interesadas han conocido una serie de iniciativas públicas en materia de datos abiertos procedentes de los distintos territorios que participan en el proyecto, según ha informado la entidad en una nota.

El anfitrión del evento ha sido el Fondo de Desarrollo Regional de Macedonia Tracia, uno de los socios de este proyecto, que está desarrollando actualmente su primera Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), razón por la cual está especialmente interesado en el intercambio de conocimiento con otras regiones europeas, entre ellas la propia Andalucía, dada su experiencia con la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía, S4Andalucia 2021-2027.

Se trata de un instrumento regional de planificación, ejecución, desarrollo y evaluación de las actuaciones públicas en materia de investigación, innovación y transición industrial, digitalización, capacitación, emprendimiento y cooperación para la especialización con una perspectiva transversal de sostenibilidad y lucha contra el Cambio Climático en el Marco Europeo de Cohesión 2021-2027.

En el caso de Andalucía, han participado en la agenda de forma online, la jefa de Servicio de Sociedad Digital y Gobierno Abierto, Cristina Puente, quien ha presentado el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Andalucía; y la responsable de la Oficina Técnica de la S4 Andalucía, Mari Angeles Ruiz, quien ha intervenido para enfatizar los aspectos de gobernanza de la S4, y su relación con los datos abiertos, y con el propio proyecto Od4growth.

El proyecto Od4growth se encuentra a unos meses de culminar su fase de intercambio de conocimiento entre las regiones, gracias a la cual se han identificado un conjunto de buenas prácticas en materia de datos abiertos, y se han transferido formas de hacer y metodologías entre unas regiones y otras, gracias a la participación de éstas en los foros del proyecto.

Mediante este trabajo, la FAMP ha conocido la experiencia de los Laboratorios de Innovación de la Región de Veneto, socio líder del proyecto, que va a cooperar con la Federación para transferir metodología e instrumento a Andalucía, a través de una acción piloto financiada por el Programa Interreg Europe. El objetivo será evaluar cómo el modelo veneciano de colaboración público-privada a través de soluciones de Open Data puede aplicarse a las prioridades regionales de Andalucía.