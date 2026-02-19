La FAMP reúne en Pilas (Sevilla) al mapa de actores del proyecto Od4growth en su sexta reunión de coordinación. - FAMP

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), entidad socia del proyecto europeo Od4growth, ha celebrado este jueves, 19 de febrero, la sexta reunión de partes interesadas, en el municipio sevillano de Pilas. Esta reunión forma parte del calendario del proyecto, que cada semestre, reúne a su mapa de actores clave para dar a conocer los avances, evaluar los resultados, y dibujar la hoja de ruta del siguiente periodo.

El proyecto Od4growth, financiado por el programa Interreg Europe, con una duración de 50 meses e iniciado en marzo de 2023, busca "incrementar el conocimiento y las competencias en torno a los datos abiertos, fomentar servicios públicos y privados más innovadores en sectores como salud, movilidad y medio ambiente", y organizar campañas que impulsen la publicación de datos de mayor calidad por parte de las autoridades, según ha informado la entidad en una nota.

El encuentro ha sido inaugurado por el alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega; y la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas. Ambos han coincidido en la "importancia y significación de los datos abiertos", apuntando que un nuevo modelo de desarrollo local basado en la usabilidad de los datos abiertos "representa una oportunidad decisiva para transformar la manera en que los territorios toman decisiones y generan valor público".

"Apostar por la usabilidad -no solo por la mera disponibilidad- implica convertir los datos en conocimiento accesible, en herramientas prácticas para la ciudadanía, las empresas y las administraciones", han apostillado. Este enfoque impulsa ecosistemas "más transparentes, innovadores y colaborativos, capaces de anticipar necesidades, optimizar recursos y fortalecer un desarrollo local más inteligente y sostenible", han apuntado.

Asimismo, Sáez ha subrayado que "desde la FAMP afrontamos el reto de los datos abiertos y somos conscientes de que los gobiernos locales desempeñan un papel estratégico en el ecosistema de datos abiertos, tanto en su papel de proveedor de datos como usuario de estos". También ha destacado el papel del mapa de actores afirmando que "constituye una herramienta estratégica esencial en el ámbito en el que operamos".

Como parte del mapa de actores, fueron convocados representantes de las ocho diputaciones andaluzas, de los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Montilla, así como de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Digital de Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Oficina Técnica S4Andalucía de la Agencia Trade.

Durante la sesión, el equipo técnico de la FAMP ha expuesto los avances de Od4growth en los últimos meses, destacando la finalización, a nivel transnacional, de la fase de intercambio de conocimientos, una etapa en la que las entidades socias han compartido experiencias e identificado buenas prácticas en cuanto a la gestión de los datos abiertos, todo ello en paralelo con el trabajo desarrollado en los instrumentos políticos, y en la que Andalucía ha jugado "un papel importante", siendo la que más buenas prácticas ha presentado, obteniendo además la calificación de los expertos de Interreg Europe.

De este modo, Interreg Europe prioriza la capacidad de influir en el instrumento político, porque "su objetivo central no es solo financiar actividades, sino generar cambios reales y sostenibles en las políticas públicas". La iniciativa entiende que la cooperación entre regiones solo tiene impacto si se traduce en mejoras concretas en los marcos normativos, estratégicos o programáticos que guían el desarrollo territorial.

Od4growth camina en línea con la S4Andalucía justamente para demostrar cómo sus resultados están ayudando a enriquecer o reorientar la Estrategia, asegurando que el aprendizaje compartido se convierta en transformaciones efectivas para la ciudadanía y los territorios tal y como se puso de manifiesto en la mesa redonda Avances del proyecto en relación con el Instrumento político Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía -S4Andalucía en la que estuvieron participando representantes de ADA, Oficina Técnica de la S4 y la propia Federación.

Han asistido representantes de las diputaciones de Cádiz y Jaén que han sido presentados por la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, trasladando al resto de los participantes dos proyectos en los que están trabajando.

En el caso de la Diputación de Cádiz han presentado su portal de Gobierno Abierto y Datos Abiertos, que convierte la información pública en un activo económico y social para el desarrollo local.

Por su parte, los representantes de la Diputación de Jaén han expuesto el proyecto Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (Edint) que promueve y lidera la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en el que participa la Administración provincial jiennense.

Según ha precisado la entidad, el proyecto busca potenciar el valor de los datos generados por infraestructuras de ciudades inteligentes (Smart Cities) y promover la colaboración público-privada, creando oportunidades para nuevas soluciones y servicios basados en la economía del dato.

Por último, uno de los puntos más relevantes de la agenda ha sido la presentación al mapa de actores de los pasos dados en cuanto a la acción piloto del proyecto, centrada en la transferencia de una buena práctica de la Región de Véneto a Andalucía, para diseñar el modelo de los Laboratorios Municipales de Datos Abiertos para la Innovación.

Para hacer posible esta transferencia, la Federación va a contar con el apoyo de la Red de Centros de la que dispone el Consorcio Puntos Vuela de Andalucía. Y para hacerlo posible se publicará el próximo 27 de febrero una convocatoria pública que permitirá a los más de 760 Puntos Vuela de Andalucía presentar una solicitud para participar en esta acción piloto, que celebrará un INFO DAY el próximo 25 de febrero a través de una sesión hibrida, incluida en el programa de actividades de InnovaPilas2026.

El alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega ha invitado a los asistentes a participar en InnovaPilas 2026 subrayando que es "un proyecto que ha convertido a nuestro municipio en un laboratorio vivo de innovación pública". "Gracias a esta iniciativa hemos aprendido a trabajar con datos, a impulsar la colaboración entre empresas, ciudadanía, centros educativos y administración, y a generar nuevas oportunidades desde lo local", ha agradecido.

Por su parte, la secretaria general de la FAMP ha finalizado ha resaltado que el proyecto "Od4growth nos está permitiendo que juntos podamos aprovechar el poder de los datos abiertos para construir un futuro más inclusivo, sostenible y próspero desde el municipalismo andaluz y la Gobernanza Local".