La FAMP ve "prioritaria" la cooperación interinstitucional para "combatir la despoblación"

SEGURA DE LA SIERRA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ve "prioritario la cooperación interinstitucional para combatir la despoblación en la Andalucía rural y del interior". Así lo ha puesto de manifiesto la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, en una jornada celebrada en Segura de la Sierra (Jaén) y en la que se ha abordado el reto de la despoblación en el medio rural.

En esta sesión de trabajo se ha puesto de manifiesto que este tipo de jornadas son muy necesarias como espacio de análisis y reflexión para avanzar en la lucha contra la despoblación que "no afecta por igual a todos los territorios de Andalucía".

Por ello, se ha planteado como algo fundamental dar a conocer el contexto y la idiosincrasia de cada municipio y comarca antes de implementar medidas, lo que requiere de la cooperación interinstitucional.

La jornada es una de las acciones formativas que se enmarca en el Plan de Formación Continua 2025, organizada por la FAMP junto al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) de la Junta de Andalucía.

En su inauguración han intervenido el alcalde de Segura de la Sierra, José Manuel Martínez; el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Frances Boya; el delegado Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Jaén, Javier Carazo; la vicepresidenta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud de la Diputación de Jaén, Francisca Medina; y la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez.