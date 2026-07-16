Un proyecto europeo destaca el papel del muninicipalismo de la FAMP en la innovación cultural y territorial. - FAMP

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha sido protagonista del nuevo episodio del podcast 'Caminar' con una entrevista a la secretaria general, Yolanda Sáez, donde ha puesto en valor el papel del municipalismo andaluz en clave de innovación territorial, cultural y cohesión rural en el marco del proyecto europeo Pacesetters.

Durante la entrevista, la secretaria general ha destacado el papel de la FAMP como actor estructural en Andalucía, subrayando su función "como plataforma de cooperación municipal, espacio de escucha activa y puente institucional entre las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones), Junta de Andalucía y Europa, según lo explicado por la Federación en una nota.

La FAMP trabaja para fortalecer la autonomía local y promover nuevas narrativas rurales, más contemporáneas, más justas y más conectadas con la ciudadanía", aseveró. El episodio profundiza en cómo Pacesetters aporta desde el entorno rural una mirada innovadora que combina cultura, creatividad y sostenibilidad para activar capacidades locales y reforzar la cohesión territorial.

"Este enfoque encaja plenamente con los vectores estratégicos de la S4 Andalucía y con los procesos de Descubrimiento Emprendedor, donde la cultura emerge como un ámbito de especialización inteligente". En palabras de Sáez Cuevas, la FAMP actúa dentro del consorcio europeo, "como nodo de coordinación, acompañando a los municipios en la identificación de oportunidades y traduciendo los proyectos europeos en iniciativas reales para los pueblos andaluces".

En este sentido, la entrevista recoge ejemplos inspiradores de municipios como Genalguacil, Galera, Gaucín, Almería o la Sierra de Cádiz, que demuestran cómo la cultura, la creatividad y la sostenibilidad están impulsando transformaciones reales en diferentes zonas del territorio. El podcast también ha abordado los principales desafíos que afrontan los municipios --falta de recursos técnicos, dificultad para atraer talento, presión del cambio climático-- y cómo Pacesetters contribuye a superarlos mediante redes, metodologías y espacios de cooperación.

La Secretaria General cerró la entrevista con una invitación "a mirar el territorio con otros ojos, a descubrir el potencial que existe en los municipios y a conectar cultura, creatividad y sostenibilidad con la acción pública. La innovación nace en muchas ocasiones en los pueblos, en su gente y en su forma de relacionarse con el entorno".