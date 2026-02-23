Antonio Pulido es nombrado embajador de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés

Antonio Pulido (centro) muestra su nombramiento como embajador de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés, tras entregárselo Ricardo Rojas (izda.). - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha sido nombrado este lunes embajador de la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro Cordobés, en un acto celebrado en el Salón de Plenos de la Diputación de Córdoba, donde ha recibido la distinción que reconoce su compromiso con la puesta en valor del patrimonio cultural y gastronómico cordobés, tanto desde la institución que preside, como a título personal.

Según ha informado la Fundación Cajasol en una nota, a la ceremonia han asistido destacadas personalidades de la vida institucional, económica y académica de Córdoba, como la vicepresidenta segunda de la Diputación, Marta Siles; el presidente de CECO, Antonio Díaz; la directora del IAM en Córdoba, Rosario Alarcón; el catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Córdoba (UCO), Rafael Jordano; el presidente del Real Círculo de la Amistad, Nicolás de Bari Millán; el presidente de la Academia del Deporte de España, Manuel Guillén, o el exrector de la UCO, José Manuel Roldán.

Durante el acto, conducida por la periodista Rosa Quero, el presidente de la Cofradía, Ricardo Rojas Peinado, ha sido el encargado de entregar el título a Antonio Pulido, mientras que el presidente Hostecor, Jesús Guerrero, ha recibido la distinción de Cofrade de Honor de manos de Marta Siles, en reconocimiento a la labor de la entidad hostelera como promotora de la marca Córdoba Gastronómica.

Antonio Pulido a agradecido el nombramiento con un discurso en el que ha subrayado su voluntad de ejercer como "divulgador activo" del rabo de toro cordobés, un plato que calificó como "la joya de la corona del turismo gastronómico de Córdoba".

El máximo representante de la Fundación Cajasol reivindicado la gastronomía cordobesa como "una celebración de la identidad", destacando que "cada receta es un gesto de hospitalidad, un puente entre culturas, un homenaje a quienes cocinaron antes que nosotros".

Asimismo, recordado el doble vínculo que une a la Fundación Cajasol con Córdoba y su provincia, es decir, la trayectoria institucional compartida y su propia condición de cordobés. "Desde nuestra sede en la capital desarrollamos una activa política de promoción del patrimonio cordobés", ha apuntado, al tiempo que ha asumido esta embajada como "una nueva y grata tarea", que se suma a las iniciativas que la entidad impulsa en la ciudad.