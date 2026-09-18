'La biblioteca de amores imposibles' convierte la Fundación Cajasol de Sevilla en punto de encuentro para jóvenes

Las autoras Andrea Longarela y Violeta Reed conversan sobre literatura romántica, dentro del ciclo 'La biblioteca de amores imposibles', en la Sala Bécquer de la Fundación Cajasol - CAJASOL

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y la Asociación Reader Con (ARC) ha celebrado este jueves en Sevilla 'La biblioteca de los amores imposibles', un encuentro dedicado a la literatura romántica contemporánea que ha reunido a un "público entusiasta" en la Sala Literaria Bécquer de la citada entidad, hasta el punto de que la convocatoria agotó el aforo disponible en las primeras 48 horas.

Las autoras Andrea Longarela y Violeta Reed mantuvieron un coloquio "cercano, ameno y divertido" en el que conversaron sobre el amor y su representación en la literatura, la evolución de la novela romántica en los últimos años y el papel de las redes sociales en la difusión y descubrimiento de nuevos libros, detalla la fundación en una nota de prensa.

La conversación abordó también la comunidad y los vínculos que se genera alrededor de la literatura y la manera en que plataformas como BookTok y Bookstagram han transformado la experiencia lectora. Durante el encuentro, ambas escritoras compartieron además detalles sobre sus respectivos procesos de escritura y creación, desde la construcción de personajes e historias hasta las emociones y experiencias que acompañan el nacimiento de una novela.

Una conversación "marcada por la complicidad y por la participación de un público especialmente entregado", que respondió "con entusiasmo y numerosas risas a lo largo del encuentro".

Como cierre de la jornada, Andrea Longarela y Violeta Reed atendieron al público y firmaron sus ejemplares, poniendo el broche final a una actividad que trasladó al espacio cultural presencial la conversación y el sentimiento de comunidad que caracterizan actualmente al fenómeno de la literatura romántica.

'La biblioteca de los amores imposibles' supone la primera colaboración entre la Fundación Cajasol y la Asociación Reader Con, con el objetivo compartido de acercar la literatura a las nuevas generaciones, generar espacios de encuentro y reforzar la conexión entre autores, lectores y espacios culturales.