Presentación de la presencia de la escultura 'Silent Hortense', de Jaume Plensa, en Granada. - CAJAGRANADA

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Granada se convertirá a partir de este mes de noviembre en epicentro del arte contemporáneo internacional con la llegada de 'Silent Hortense', una de las creaciones "más evocadoras" del reconocido escultor Jaume Plensa. La exhibición de esta pieza de gran formato es el resultado de la colaboración cultural entre CajaGranada Fundación y Fundación Cajasol, y se ha hecho coincidir en fechas con el respaldo a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031.

Según ha indicado CajaGranada Fundación en una nota de prensa, con 'Silent Hortense', Plensa ofrece al público una experiencia artística "profundamente evocadora" que encarna los rasgos distintivos de toda su investigación estética, es decir, "la relación directa entre la obra, el espacio y la comunidad; el diálogo permanente entre lo material y lo inmaterial, lo visible y lo invisible; y la centralidad otorgada a la figura femenina".

La pieza destaca por generar una atmósfera de gracia etérea que induce a la introspección, un tema recurrente en las instalaciones a gran escala del creador catalán. Esta obra se presenta en Granada como uno de sus célebres "retratos del silencio", mostrando una figura suspendida entre el sueño y la presencia, entre la individualidad y la universalidad.

En palabras del artista, la escultura constituye "una invitación, en medio del caos urbano, a detenerse, escuchar y reflexionar, introduciendo la belleza en la vida cotidiana de la comunidad y transformando el entorno en un espacio de intimidad".

Con una trayectoria impecable de más de 40 años, Jaume Plensa ha expuesto en los museos más importantes del mundo y ha transformado lugares emblemáticos desde Barcelona hasta Nueva York, pasando por Ciudad de México o Taiwán. A lo largo de su carrera, ha integrado materiales tan diversos como la piedra, el acero, el vidrio, la madera, la luz, el agua, el vídeo o el sonido para conectar de forma íntima con el espectador.

La llegada de 'Silent Hortense' a Granada "no solo enriquece la agenda cultural de la comunidad autónoma", sino que proyecta la imagen de la ciudad en su aspiración patrimonial global "a través de un diálogo de primer nivel entre la monumentalidad histórica granadina y el arte contemporáneo", han destacado.

En rueda de prensa, la escultura ha sido presentada por la presidenta de CajaGranada Fundación, Ángeles Orantes-Zurita; el presidente de Fundación Cajasol, Antonio Pulido; la comisaria del proyecto Marisa Oropesa; y el autor de la obra, Jaume Plensa. Igualmente, asistió como invitada al acto la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

En este sentido, Ángeles Orantes-Zurita ha destacado que para CajaGranada Fundación es "un día excepcional" y ha resaltado que la entidad que preside "lleva 132 años promoviendo y haciendo posible la cultura en la ciudad". Asimismo, ha subrayado que la escultura "invita a la introspección, a mirar hacia adentro" y ha puesto en valor "el diálogo entre la Granada histórica y el arte contemporáneo que crea la obra".

Por su parte, Antonio Pulido ha señalado que "cuando se unen fuerzas se consiguen evidentemente los objetivos" y ha reafirmado el compromiso de su institución con Granada. "Hemos querido, sin ningún tipo de duda, sumarnos a este gran proyecto granadino y andaluz", ha afirmado.

Por otro lado, Marisa Oropesa ha calificado la llegada de la escultura como "un hito para todos los andaluces", destacando su capacidad para generar un espacio de reflexión. "El artista ha creado un remanso de paz alrededor de su obra", ha manifestado.

Asimismo, Jaume Plensa ha explicado que "esta escultura ha nacido para estar en diálogo con la comunidad que habita Granada y con sus visitantes, que son muchísimos, pero también con su historia, con su tradición y con su cultura". El artista ha expresado, además, su deseo de que la obra deje huella en la ciudad.

Finalmente, Marifrán Carazo ha resaltado que "el arte urbano en las calles favorece una cultura accesible". Asimismo, ha destacado la "importancia" de este proyecto para la candidatura de Granada a Capital Europea de la cultura.

'ESCULTURA Y CIUDAD: DIÁLOGOS'

Con 'Silent Hortense' arranca 'Escultura y ciudad: Diálogos', un proyecto con el que CajaGranada Fundación y Fundación Cajasol quieren acercar al gran público el trabajo de artistas de referencia en la intervención urbana. El ciclo apuesta por la gran escala y por instalaciones temporales en el centro histórico de Granada, capaces de generar una relación directa entre la obra, el espacio que la acoge y quienes lo recorren, y de invitar a releer lugares cotidianos.

Desde su creación en Barcelona, 'Silent Hortense' ha recorrido varios escenarios internacionales. En 2022 se presentó en Porto Alegre (Brasil), dentro de la XIII Bienal del Mercosur, y ese mismo año formó parte de la exposición 'Invisível e indizível' en el Museo Oscar Niemeyer de Curitiba (Brasil). En 2025 se instaló en la Piazza Municipio de Nápoles, entre el 5 de junio y el 19 de agosto, dentro del programa 'Napoli contemporanea'. Granada es su siguiente parada.

Jaume Plensa (Barcelona, 1955) es uno de los escultores contemporáneos más importantes del mundo, conocido especialmente por sus instalaciones públicas. En más de cuarenta años de carrera ha trabajado con piedra, acero, vidrio, madera, luz, agua, vídeo, palabra y sonido para crear obras que invitan a la contemplación y a la reflexión sobre el espacio, el silencio, la belleza y la pertenencia a una humanidad común.

Su obra se ha expuesto en museos y espacios públicos de referencia como la Fundació Joan Miró y la Fundació Catalunya La Pedrera (Barcelona), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Espacio Fundación Telefónica (Madrid), la Galerie nationale du Jeu de Paume (París), el Yorkshire Sculpture Park (Reino Unido), el Rockefeller Center (Nueva York), el Millennium Park (Chicago), el Nasher Sculpture Center (Dallas), el MUNAL (Ciudad de México) o el Fubon Art Museum (Taipéi).

Entre sus reconocimientos figuran la Médaille de Chevalier des Arts et des Lettres (Francia, 1993), el Premio Nacional de Artes Plásticas (Cataluña, 1997; España, 2012), el Marsh Award for Excellence in Public Sculpture (2009), el Premio Velázquez de Artes Plásticas (2013) y el Global Fine Art Award a la mejor instalación pública exterior (2015).