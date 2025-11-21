Cineclub, Jazz y encuentros culturales conforman la programación de la próxima semana de Cajasol en Huelva

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva sesión de Cineclub en la Cuarta y la última edición de Jazz, con la actuación de Diana Larios, así como encuentros culturales, conforman la programación cultural de la próxima semana de la Fundación Cajasol en Huelva.

Según informa la entidad en nota de prensa, el lunes, a las 19,00 horas, arranca la programación semanal con la escritora Claudia Capel quién presentará el libro 'Una flor todavía. Antología III', una recopilación de poemas creados en los talleres de poesía impartidos por ella en las distintas sedes de nuestra Fundación.

Al día siguiente, el martes 25 a las 19,00 horas, será la tercera cita en la exposición Noventa Veces Huelva, 'De la cámara al titular: Así se contó Huelva en los noventa' con un encuentro entre la periodista Rosa Font y el autor de la exposición Miguel Vázquez, en la sala El Comercial, mientras el miércoles, desde las 10,00 horas se dedicará el día a la cuarta edición de las jornadas Innovación y Salud, que incluye taller de pilates, de cocina saludable y charlas. En la Cuarta.

Ya el jueves, también en La Cuarta a las 19,00 horas, se podrá disfrutar de la segunda sesión de 'Cineclub en la Cuarta' con la proyección de los cortometrajes 'Quejío de Loba', 'Origami' y 'Tiempo y Perdón'. A la finalización se celebrará un coloquio protagonizado por los directores Álvaro León, Andrea Ganfornina y Teresa Trasancos. El viernes 28, a las 20,30 horas, La Cuarta acoge la última sesión de Jazz con la actuación de Diana Larios.

De otro lado, también hasta el día 28 podrá visitarse la exposición 'Noventa Veces Huelva'. Todos los eventos son con entrada libre hasta completar el aforo permitido.

'CAJASOL VIDA'

De otro lado, la Fundación Cajasol y el Cineclub Vida lanzan una nueva edición del Certamen de Cortometrajes Andaluces 'Cajasol Vida', una iniciativa que apuesta por el talento emergente en el ámbito audiovisual y que, en su tercera edición, vuelve a convertirse en un espacio de impulso a la creatividad y la cultura andaluza.

Para participar se podrán enviar cortometrajes de ficción, animación o documental, original y con una duración máxima de diez minutos, realizado entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Podrán participar autores con residencia legal en Andalucía y también centros educativos andaluces y las obras seleccionadas serán proyectadas en una gala pública y optarán a premios de hasta mil euros, además de estatuilla y diploma acreditativo.

El plazo de presentación está abierto hasta el 31 de marzo de 2026 y las bases completas se pueden consulta en la dirección web: https://fundacioncajasol.com/convocatorias/iii-certamen-de-c....