Comienza la Cuaresma en Cajasol Sevilla con una exposición dedicada al orfebre Cayetano González

Inauguración de la exposición 'Cayetano González (1896-1975). Maestro de orfebres' - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, Francisco Vélez de Luna, han inaugurado este lunes en la sede sevillana de la institución la exposición 'Cayetano González (1896-1975). Maestro de orfebres'.

Con esta muestra comienza la programación de 'Tramos de Cuaresma', el ciclo cultural que la Fundación dedica al tiempo cuaresmal y que se extenderá hasta el mes de abril. Al acto han asistido, además, el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, y los comisarios de la muestra, José Roda y Antonio J. Santos, encargados de rendir homenaje a Cayetano González, uno de los grandes nombres de la orfebrería andaluza y figura clave en la estética de la Semana Santa de Sevilla.

A lo largo de la muestra, el visitante podrá recorrer su trayectoria artística, desde sus primeros trabajos en la década de 1920 hasta sus obras más emblemáticas, en las que se combinan la maestría técnica y una profunda sensibilidad espiritual.

"Su extensa obra y su relevante legado han exigido que todas las salas de la Fundación Cajasol se pusieran a disposición de este ambicioso proyecto expositivo", ha señalado durante la inauguración el presidente de la institución, Antonio Pulido.

Una obra que se caracteriza "por la innovación y la complejidad técnica y el uso de materiales nobles, como podemos apreciar en su obra más emblemática y valiosa, el Paso del Señor de Pasión, realizada con más de 200 kilos de plata, madera dorada y marfil", ha desgranado el presidente. "Una auténtica joya del gremio" que podrá conocer en detalle el visitante de esta exposición.

Por su parte, Manuel Alés ha destacado que esta exposición "saldará una enorme deuda con un artista total que dominó desde el dibujo hasta la orfebrería y cuya huella sigue viva en el patrimonio devocional de Sevilla".

Asimismo, los comisarios de la exposición, José Roda y Antonio J. Santos, han señalado que "esta es la primera muestra antológica dedicada al maestro Cayetano González". Roda destacó que "desde 1920 comenzó a trabajar para las hermandades sevillanas, lo que lo convirtió en un gran maestro orfebre. Sus fuentes de inspiración fueron muy diversas, pero su estilo es inconfundible frente a otros maestros contemporáneos".

La exposición reúne piezas de gran relevancia, con obras pertenecientes a hermandades como Pasión, Amargura, Silencio y Calvario, así como documentos y bocetos inéditos que muestran la evolución artística del autor. Entre ellas, destaca la presentación por primera vez del Sagrario de la parroquia de Omnium Sanctorum, una obra de especial valor histórico y simbólico.

Por otro lado, Vélez ha subrayado su agradecimiento "al mecenazgo constante de la Fundación Cajasol y a los lazos que mantiene con cada una de las hermandades y cofradías de la ciudad. Esta muestra acerca las almas a Dios a través de la belleza".

En paralelo, Pulido ha hecho referencia al programa completo de 'Tramos de Cuaresma', que se celebra a la vez en las diferentes sedes de la Fundación en Andalucía: Huelva, Cádiz, Jerez y Córdoba, para fortalecer "los lazos entre el arte, la tradición y la identidad de cada territorio".

'Tramos de Cuaresma' ha señalado que "se ha convertido en una de las actividades más destacadas de este tiempo, y esta exposición es un claro ejemplo de la vocación de la Fundación por acercar la cultura a todos los públicos".

La programación de 2026 incluirá durante las próximas semanas, además de exposiciones, conferencias, conciertos y otras actividades en sus distintas sedes de Andalucía, reafirmando su compromiso con la difusión del patrimonio artístico y las tradiciones populares.

La muestra podrá visitarse en Sevilla hasta el próximo 8 de marzo, ofreciendo al público una oportunidad única de descubrir la obra y el legado de uno de los grandes maestros del arte sacro andaluz.