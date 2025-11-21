La doctora María Velasco, referente en salud mental, inaugura el Ciclo de la Mujer de Fundación Cajasol en Cádiz

Cartel del Ciclo de la Mujer: Premenopausia y menopausia, organizado por la Fundación Cajasol en su sede de Cádiz. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÁDIZ 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La psiquiatra, divulgadora y creadora del Espacio de la Salud Mental, la doctora María Velasco, será la encargada de inaugurar el próximo martes 26 de noviembre a las 19,00 horas el Ciclo de la Mujer: Premenopausia y menopausia, organizado por la Fundación Cajasol en su sede de Cádiz.

Su intervención, titulada 'Climaterio: el nuevo renacer de la mujer', pondrá el foco en el bienestar emocional durante esta etapa de transición de la mujer, combinando su experiencia clínica con una mirada "cercana y positiva", como ha indicado la Fundación Cajasol en una nota.

Con más de 20 años de experiencia como psiquiatra en la sanidad pública y privada, María Velasco es una de las voces más reconocidas en redes sociales en el ámbito de la salud mental. Su trabajo se centra en la prevención del sufrimiento psíquico y en la necesidad de establecer "relaciones más saludables con nosotras mismas y con el entorno".

A través de su labor en medios, conferencias, libros y su propio podcast, defiende una visión integral de la salud que incluye el cuerpo, las emociones y el contexto social.

Con esta charla, la Fundación Cajasol quiere abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre la premenopausia y la menopausia desde una perspectiva de salud global, empoderamiento femenino y cuidado personal.

El ciclo continuará el 1 de diciembre con la doctora María José Aragón, que ofrecerá la charla 'Menopausia: ¿Qué esperar y cómo prepararse?', y finalizará el 2 de diciembre con la propuesta culinaria 'Cocina con sabor y equilibrio', a cargo del chef Pablo Terrón, centrada en la alimentación saludable en esta etapa.

Todas las actividades se celebran en la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz y son de entrada libre hasta completar aforo. La iniciativa se enmarca dentro del compromiso de la Fundación Cajasol por impulsar el conocimiento, el bienestar y la salud femenina, fomentando espacios formativos y accesibles para todas las edades.