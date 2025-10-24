Economía Circular, flamenco y tauromaquia componen la programación de Cajasol en Huelva para la próxima semana

HUELVA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación de la Fundación Cajasol en Huelva para la próxima semana se compone del VIII ciclo Enfoque Circular, nueva cita con el ciclo Flamencas, las Jornadas Formativas de Prevención de la Ciberviolencia organizadas por Asociación Luna, una nueva jornada del Bienio de El Litri o II Ciclo de Blues y Música Negra.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el martes, a las 9,45 horas, la Fundación Cajasol acoge el VII Ciclo de Conferencias Enfoque Circular, cuya primera jornada llevará por título 'Hacia empresas que transicionan circularmente'

Durante esta sesión inaugural, se contará con la participación de Francisco Javier González Guerrero, trabajador social y doctor en Patrimonio, que abordará los 'Objetivos climáticos, energéticos y sociales en empresas: estrategias de transición'; el director de Innovación de Faecta, Ismael Medina Claros, presentará la ponencia 'Programas públicos de transición: el caso de Sofigreen' y Julio Priego Montes, representante de Balance Social REAS Andalucía y Economistas sin Fronteras, ofrecerá la conferencia 'Balance social: una iniciativa exportable para la empresa'.

Este ciclo continuará el miércoles con la intervención de Gracia Bernal Carmona, directora de Faecta Huelva, quien hablará sobre 'El fomento de la transición desde espacios empresariales públicos y privados consolidados'. A continuación, tendrá lugar la mesa titulada 'Aprendemos de empresas 'modelo' en transición'

Por otro lado, también el martes, pero a las 19,00 horas, la Fundación Cajasol acogerá la conferencia 'Miguel Báez Espuny: Litri'. El acto será guiado por Alejandro Márquez Llordén, autor del libro 'Miguel Báez Litri, grande del toreo'.

Por otro lado, el miércoles, dentro del 'Bienio Litri', a las 19,00 horas, la fundación acogerá la conferencia 'El Litri en imágenes: Así lo vieron y así lo vemos'. El acto será guiado por Federico Arnás, escritor y periodista taurino, y Juan Manuel Ortega, crítico taurino y profesor de la Universidad de Málaga.

Por otra parte, también el miércoles, pero a las 20,00 horas, tendrá lugar una nueva jornada del ciclo 'Flamencas', con la actuación de la cantaora Raquel Salas acompañada a la guitarra por Mané Ortega aportando su "particular sensibilidad y fuerza expresiva al escenario".

Ya el jueves 30, a las 17,00 horas La Cuarta acogerá las Jornadas Formativas de Prevención de la Ciberviolencia organizadas por Asociación Luna Huelva con la colaboración de Famdisa y el IES Fuentepiña.

Por último, el viernes 31, a las 20,30 horas, tendrá lugar el II Ciclo de Blues & Música Negra. La segunda cita contará con la presencia de la cantante cordobesa Ana de Lois.